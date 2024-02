La Federación de Autismo de C-LM lanza una campaña para acabar con el sesgo de diagnóstico en niñas y mujeres

TOLEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, con el apoyo de la Junta y el Instituto de la Mujer, ha presentado este miércoles la campaña 'Nosotras: conoce y comprende el autismo', destinada a acabar con los sesgos de diagnóstico de Trastornos del Espectro Autista (TEA) en mujeres y niñas, que se extenderá entre el 13 de febrero y el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Durante la presentación de la campaña, la presidenta de la Federación de Autismo, Cristina Gómez, acompañada por la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, y el delegado provincial de la Junta en Toledo, Álvaro Gutierrez, ha expuesto que la campaña consistirá en ocho videos sobre "información específica de como afecta el TEA a las mujeres y niñas", que se difundirán a través de las redes sociales de la Federación, con el objetivo de "concienciar a la sociedad en general".

Cristina Gómez ha señalado que tradicionalmente se consideraba que el TEA afectaba cuatro veces más a hombres que a mujeres. Sin embargo, "los diagnósticos se han disparado en los últimos años" entre mujeres, al desarrollarse herramientas y mecanismos de diagnóstico adecuados.

La presidenta de la Federación de Autismo ha expuesto que las mujeres y niñas "presentan manifestaciones ligeramente diferentes" del TEA. "Concretamente, parece que tienen una mayor competencia social" y "presentan menos comportamientos repetitivos". Estos elementos hacen que resulte más difícil identificar la presencia de un trastorno con los mecanismos habituales centrados en su manifestación en hombres.

En este sentido, ha apuntado que los sesgos en el diagnóstico generan una carga añadida a las mujeres con TEA que encuentran problemas a la hora de ser diagnosticadas, con problemas "al no tener diagnóstico y no tener tratamientos específicos" que evitan una detección a tiempo, generando barreras como el acceso al mercado laboral, que se traduce en que las mujeres con TEA "habitualmente no encuentran trabajo".

Por este motivo, Gómez subraya la importancia de superar el "sesgo estructural en la práctica profesional a la hora de valorar y diagnosticar a las mujeres", para lo cual, además de la campaña, la Federación colabora con la consejería de Educación y la consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, elaborando y distribuyendo guías de detección precoz en centros de Atención Primaria y en Escuelas Infantiles.

"No buscamos etiquetas, buscamos diagnósticos, porque los diagnósticos nos dan derechos y soluciones", ha afirmado la presidenta de la Federación de Autismo.

De su lado, la consejera de Igualdad, ha destacado la importancia de conocer y comprender los Trastornos de Espectro Autista, ya que en España "hay más de 450.000 personas con un diagnóstico". "Estas cifras nos transmiten la importancia de desarrollar mecanismos adecuados y diferenciados para que ninguna niña sea mal diagnosticada", ha planteado Simón.

La responsable regional de Igualdad ha secundado a Gómez, señalando que recientes estudios "indican que existe una falta de diagnóstico y de comprensión" del TEA en mujeres y niñas, por lo que "enfrentan desafíos adicionales".

Por este motivo, Simón ha destacado la importancia de la campaña para "visibilizar esas realidades".

Además, ha reivindicado el trabajo de la Junta respecto al TEA, a través de la Estrategia Regional de Atención al Autismo "vigente desde el año 2016", y a través de los 15 recursos de autismo existentes en la región.

De su lado, Álvaro Gutiérrez ha celebrado la importancia de la campaña de concienciación y "la detección y el diagnóstico de trastornos de espectro autista en mujeres y niñas", agradeciendo el trabajo de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha y transmitiendo el apoyo de la Junta a la misma.