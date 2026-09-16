La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha concede su Premio Don Quijote 2026 a Rozalén

Archivo - La albaceteña María Rozalén. - EUROPA PRESS / SAM GREENFIELD - Archivo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha concedido su Premio Don Quijote 2026 a la artista María de los Ángeles del Carmelo Rozalén Ortuño, conocida por su nombre artístico, Rozalén.

"Un galardón con el que queremos reconocer la sensibilidad y compromiso mostrados a lo largo de su trayectoria, con valores profundamente ligados a la defensa de la salud mental", han afirmado desde la Federación a través de un comunicado.

El Premio Don Quijote, creado en el año 2003, persigue distinguir la labor de aquellas entidades, personas y medios de comunicación que, por una acción individual o trayectoria en el tiempo, hayan destacado por sus acciones a favor de la inclusión social de las personas con problemas de salud mental.

La candidatura de Rozalén ha sido propuesta por la asociación de Salud Mental Caudete Acafem. Para la presidenta de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, María Carmen Navarro, "Rozalén representa muy bien muchos de los valores que queremos reconocer con el Premio Don Quijote. A través de su música ha sabido acercarse a realidades que no siempre resulta fácil expresar, hablando con naturalidad de las emociones, de la vulnerabilidad, de los cuidados o de la necesidad de apoyarnos en los momentos difíciles".

Navarro ha destacado además "su sensibilidad hacia las personas y hacia las causas sociales, pero también la coherencia que ha mantenido a lo largo de su trayectoria".

"Reconocer a una artista de nuestra tierra que utiliza su voz y su capacidad para llegar a tantas personas transmitiendo mensajes de empatía, respeto y esperanza es también una forma de poner en valor una cultura que contribuye a romper silencios y a generar una mirada más humana hacia la salud mental", ha añadido.

En este sentido, hay que recordar que la artista albaceteña fue noticia por su decisión comunicada a finales del año pasado, cuando anunció un parón indefinido para priorizar el bienestar personal y pasar más tiempo con su familia, reivindicando la importancia de respetar las emociones, huir de la presión social y priorizar la tranquilidad, el bienestar personal y la familia.

La entrega del galardón tendrá lugar durante el acto que organizará la Federación de Salud Mental Castilla-La Mancha con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2026 el próximo día 7 de octubre en Caudete (Albacete).