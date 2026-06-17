Federación Salud Mental C-LM, a Nicolás: "La juventud actual puede expresar malestar, generaciones anteriores no sabían"

Archivo - El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, durante el VI Encuentro del Comercio de CEOE-C4, en el Auditorio El Greco, a 29 de abril de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). El evento se realiza bajo el lema 'El comercio responde y el objeti - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha considera que las manifestaciones del presidente de la patronal castellano-manchega Cecam, Ángel Nicolás, sobre la solicitud de bajas por salud mental por parte de la población joven "banalizan y generalizan una realidad mucho más compleja".

"La juventud actual tiene la capacidad de poder expresar malestar con situaciones que, generaciones anteriores, no podían o sabían manifestar", ha afirmado esta federación, que se alinea con las palabras del presidente nacional de la patronal, Ángel Garamendi, quien ha manifestado que "las bajas laborales por salud mental en personas jóvenes son un problema muy serio que hay que cuidar".

Detrás de las bajas laborales por salud mental, dice esta federación en un comunicado, "puede haber factores relacionados con condiciones laborales y salariales o la precariedad en el puesto de trabajo, así como con incertidumbres que viven las personas jóvenes en aspectos como el acceso a la vivienda o sus condiciones de vida y expectativas de futuro".

Además, quieren denunciar que detrás de las bajas por salud mental, tanto las solicitadas por población joven como no joven, "hay una mirada diferente donde, en demasiadas ocasiones, se presupone una mala voluntad por parte de la persona solicitante".

Finalmente, quieren reiterar la necesidad de aumentar las y los profesionales sanitarios especializados, que permitan proporcionar una mayor y mejor atención a los problemas de salud mental, incluyendo su presencia en los centros de salud, como puerta de entrada y primer contacto en esta materia.