Federación de Salud Mental C-LM pide integrar la salud mental en el abordaje de las catástrofes y las emergencias

ALBACETE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha ha reclamado integrar la salud mental en el abordaje de las catástrofes y las emergencias, pidiendo que las respuestas sean "humanas, integrales y justas".

"Hablar de salud mental en contextos de emergencia "no es un lujo, es una necesidad urgente" ha afirmado la presidenta de la Federación, María del Carmen Navarro, quien ha añadido que invertir en ella, en prevención, atención temprana y apoyo psicosocial "evita sufrimiento, salva vidas y fortalece comunidades".

Navarro ha realizado estas peticiones en la localidad albaceteña de La Roda, que ha acogido el acto conmemorativo por el Día Mundial de la Salud Mental, un evento que en 2025 se ha centrado en reivindicar el profundo impacto emocional y psicológico que las catástrofes y las emergencias dejan en la población que las sufre.

Tras repasar las diferentes emergencias y catástrofes vividas en los últimos cinco años, como el COVID, Filomena, volcán de La Palma, la invasión y guerra en Ucrania, atentados de Hamas y genocidio en Gaza, la DANA, el apagón masivo o los incendios de este verano, que "la página del libro de la humanidad, se están escribiendo a golpe de crisis, pérdidas y resistencias", Navarro ha reclamado que las respuestas a estas situaciones sean "humanas, integrales y justas".

PRIORIZAR LA SALUD MENTAL EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En nota de prensa, la federación ha aludido a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que mantiene que casi todas las personas afectadas por una situación de emergencia presentan alguna forma de sufrimiento psíquico, mientras que una de cada cinco sufre depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, o afecciones más graves como trastorno bipolar o esquizofrenia.

"Por eso, toda intervención en contextos de emergencia debe tener, sin excepción, un enfoque claro de salud mental y apoyo psicosocial", respuestas que deben contemplar acciones integrales, sostenidas y coordinadas "que formen parte del corazón mismo de cualquier estrategia humanitaria", ha agregado Navarro.

A su juicio, los desastres, con independencia de su naturaleza u origen, provocan pérdidas materiales o víctimas físicas, pero también heridas emocionales profundas, a nivel individual como colectivo, "que suelen agudizar desigualdades ya existentes, abocando a los sectores más desfavorecidos a una vulnerabilidad emocional aún mayor".

"La salud mental no puede seguir siendo el eslabón olvidado de las políticas públicas", ha insistido en su discurso la presidenta de la Federación, sino que debe considerarse una cuestión estructural y prioritaria, "un derecho garantizado para todas las personas, en todo momento y en cualquier circunstancia".

Finalmente, ha hecho un llamamiento para construir "una sociedad más justa" que reaccione al dolor y sea capaz de prevenirlo, sostenerlo y transformarlo, concluyendo su alocución con una frase de Dainius Puras, exrelator especial de la ONU sobre el derecho a la salud: "En tiempos de crisis, cuidar la salud mental no es un lujo, es una obligación ética y un derecho humano fundamental".

PREMIOS Y DISTINCIONES

En el transcurso del evento, también se han entregado los premios de los diferentes concursos y distinciones organizados y concedidos por la Federación. Así, el XXVII Concurso de Carteles y el VIII Certamen de Relato y Poesía sobre salud mental 'Bálsamo de Fierabrás', así como el Premio Don Quijote 2025, que ha recaído en el alcalde de La Roda y senador en las Cortes Generales, Juan Ramón Amores.

En su discurso, Amores ha agradecido el galardón haciendo un llamamiento, por un lado, a acabar con los estigmas y miedos que rodean a la salud mental, y por otro con una "defensa decidida" por los servicios públicos que dan respuesta a las necesidades sociosanitarias de la ciudadanía.

También ha acudido el diputado del Área Social, José González, que ha felicitado a la Federación y al tejido asociativo albacetense que trabaja para favorecer la calidad de vida de las personas que viven con problemas de Salud Mental y de sus familias, subrayando la labor que realizan para avanzar en una inclusión real y en la lucha contra los estigmas que todavía existen en torno a los trastornos mentales.

La jornada se ha completado con la lectura del Manifiesto por el Día de la Salud Mental a cargo de Encarnación Sánchez, integrante del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Federación, así como de la Proclama por esta celebración, que ha leído la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín Rubio.