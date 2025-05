Fedeto defiende que el agua debería de ser para todos por igual y echa en falta un plan hidrológico nacional

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha asegurado este miércoles que el agua debería de ser para todos por igual y ha echado en falta un plan hidrológico nacional.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la sede de la patronal toledana, Arribas ha defendido que ve necesario un plan nacional en materia de agua para que, cuando una región del país tuviese alguna necesidad de agua, fuera atendida "si es posible".

"Lo que no es normal es que, porque no se hagan estrategias en este punto, que deberían haber sido hechas ya, no en la anterior legislatura, sino hace ya 25 años o mucho más, tengamos que vernos con problemas" en la actualidad, ha comentado.