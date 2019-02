Fedeto espera que la justicia resuelva pronto el recurso contra Puy du Fou y lamenta la "cerrazón" de los denunciantes

Publicado 04/02/2019 15:47:51 CET

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, se ha mostrado confiando en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha resuelva con brevedad el recurso admitido a trámite contra el proyecto de parque temático de Puy du Fou en la capital regional, al tiempo que ha lamentado la "cerrazón" de la plataforma 'Queremos saber la verdad sobre Puy du Fou', impulsores de la denuncia.

A preguntas de los medios tras un rueda de prensa, Madruga criticado igualmente la "respuesta populista de rechazo" de este colectivo al parque francés.

"No se entiende, no comprendo no sé quiénes son estas personas y no sé qué motivos tendrán detrás", ha afeado Madruga, quien ha dicho que la finca Zurraquín, donde se emplazará el proyecto, "es un secarral" pese a que la plataforma ciudadana alegue motivos medioambientales para pedir la paralización del proyecto.

Según ha defendido, el parque temático es "una iniciativa privada que generará empleo y moverá la economía", por lo que ha insistido en criticar "este tipo de jueguecitos".

"Nadie entiende esta cerrazón y ni los motivos en los que se amparan, que ya se han desmontado uno a uno y una y otra vez", ha afirmado.