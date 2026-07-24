Fedeto interviene en el pleno de Toledo para rechazar la moción de Vox para habilitar a VTC a hacer trayectos urbanos

Archivo - El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la patronal toledana, Manuel Madruga, ha pedido intervenir en el pleno municipal de la capital para rebatir y mostrar su punto de vista ante una moción presentada por Vox, que gobierna con el PP, sobre pedir al Gobierno regional la regularización de licencias VTC en la ciudad para permitir que puedan asumir trayectos urbanos en su carta de servicios.

Desde la tribuna de oradores, Madruga ha sido contundente contra Vox y sus intenciones, ya que el "pecado de la moción es que se pretende que las VTC hagan transporte urbano".

"Lo que se pretende es que se regula para que los que hoy se imponen por la fuerza sean legitimados para hacer un transporte urbano que los tribunales están echando por tierra. Eso no es proteger al sector", asegura, negando que haya "vacíos legales" y defendiendo que sí que hay normativa a nivel autonómico. "Solo pueden hacer transporte interurbano".

Ha pedido "retirar las licencias" a quienes "incumplen la ley", tras lo que Madruga ha pedido "retirar la moción y encontrar soluciones" por la vía de reunirse con los taxistas. "No os habéis sentado con el taxi y el taxi se pregunta si no os habréis sentado con las VTC para redactar esta moción".

Y es el que taxi "está sometido a licencia, tarifa pública y es un servicio al que están obligados aunque no sea rentable".

Tirando de sentencias del Constitucional, ha recordado que las instituciones "tienen que defender al taxi".

"En nombre del sector, retirad esta moción. Si no, pediré al PP que vote en contra. Pediré al PSOE, que en función de la reunión mantenida, cumplan la palabra dada y voten en contra. Y pediré a IU, que en función de la reunión mantenida, cumplan con la palabra dada".