Feijóo cree que Page "se aparta de la coherencia" al defender la quita de la deuda: "Perjudica a los ciudadanos de C-LM"

GUADALAJARA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, "se aparta del rigor y de la coherencia" que sí le ha escuchado otras veces al defender la quita de la deuda a las comunidades autónomas aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La quita es para Núñez Feijóo "un chantaje y una mentira", y ahora García-Page "tendrá que explicar si está dispuesto a que los ciudadanos de Castilla-La Mancha financien las deudas que generaron gobiernos separatistas".

"Lo que hemos visto que va a hacer es que va a apoyar al señor Sánchez y a que esta deuda perjudique a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y beneficie a los gobiernos separatistas. Se aparta pues de un planteamiento de rigor y de coherencia que en otras ocasiones le he escuchado al presidente de Castilla-La Mancha", ha rematado.

"Esto es simplemente un chantaje que imponen los independentistas para que el señor Sánchez pueda seguir siendo presidente de gobierno", ha insistido, considerando que esta quita es "la primera fase previa al sistema de financiación separatista que está negociando el separatismo con el Gobierno de España".