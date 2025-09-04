Núñez dice a Page que aceptar la quita es "dar un cheque en blanco a Sánchez" hacia la financiación singular en Cataluña

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, junto al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, en Guadalajara. - PP

GUADALAJARA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cargado contra el "juego de trilerismo político inaceptable" en el que a su juicio se ha convertido el debate sobre la quita de la deuda a las comunidades autónomas, ya que en cualquier caso, la deuda habrá que pagarla, "o como castellanomanchegos o como españoles".

A preguntas de los medios tras un acto en Guadalajara, ha señalado que da lo mismo pagar la deuda "por Bizum que por transferencia" y la región "no se va a ahorrar ni un euro" en cualquier caso.

Con esta premisa, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "reflexione" y no acepte los "peligrosos" planteamientos de Pedro Sánchez, ya que alineándose con él en esta materia están "apuntalándolo".

"Le está dando un cheque en blanco para que inicie la negociación de la financiación singular de Cataluña", ha avisado Núñez.