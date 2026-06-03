Feijóo participará este miércoles en la inauguración del recorrido procesional del Corpus Christi de Toledo

Archivo - Corpus en Toledo
Archivo - Corpus en Toledo - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 13:16
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TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este miércoles junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente de los 'populares' en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en la inauguración del recorrido procesional del Corpus Christi de Toledo.

Fuentes 'populares' han confirmado a Europa Press que Núñez Feijóo estará sobre las 20.00 horas en la plaza de Zocodover para comenzar su paseo por las calles principales de Toledo hasta el Ayuntamiento.

En el Consistorio toledano, el presidente del PP participará en un cóctel para autoridades para posteriormente acompañar, junto al alcalde, al pertiguero en su recorrido por las calles del Casco Histórico por las que este jueves procesionará la Custodia de Enrique de Arfe. Con este acto, se da por inaugurada la carrera procesional.

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