Feijóo, en la previa al Corpus Christi de Toledo, antes de hacer la carrera procesional: "El impacto es imborrable"

El Presidente Nacional Del PP, Alberto Núñez Feijóo, En Las Calles De Toledo El Día Previo Al Corpus Christi. - PP

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido felicitar a la ciudad de Toledo, al alcalde, Carlos Velázquez, por cómo está la ciudad en la noche previa a la celebración del Corpus Christi, asegurando que cualquier persona que venga y no haya venido con anterioridad, "el impacto que se lleva es un impacto imborrable".

En declaraciones a los medios, con motivo de su participación en la inauguración del recorrido procesional del Corpus, junto al alcalde y al presidente regional del PP, Paco Núñez, Feijóo ha destacado que esta festividad es "tradición, es cultura, es religión, es marca España".

"La Catedral está preciosa, este Ayuntamiento está engalanado, las calles son hermosas y toda la gente que está aquí optimista, positiva e intentando pasarlo bien", ha comentado, asegurando que está "muy contento de poder estar aquí" y confiando en que "si los españoles quieren, pueda venir aquí alguna vez como presidente".

Feijóo, que ha admitido que aunque había sido invitado en otras ocasiones, es la primera vez que acude al Corpus Christi de Toledo, ha incidido en que "esto sobrepasa cualquier previsión".