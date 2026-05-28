Fenavin se estudiará en el ciclo de Comercio Internacional que se imparte en el IES Maestre de Calatrava de Ciudad Real

Firma del convenio entre IES Maestre de Calatrava y la Diputación de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, y el director del IES Maestre de Calatrava, Fernando González, han firmado un convenio de colaboración mediante el que la Feria Nacional del Vino (Fenavin) pasará a formar parte del contenido formativo del ciclo de Comercio Internacional que imparte el centro educativo. El acuerdo contempla, además, la realización de prácticas por parte del alumnado durante el desarrollo de la feria que organiza la Institución provincial.

Valverde ha agradecido al instituto la propuesta planteada para que la Diputación pueda convertirse en escenario de aprendizaje a través de una feria "tan importante como Fenavin", permitiendo que los futuros técnicos en comercio exterior completen su formación "en contacto directo con la realidad económica y empresarial".

En este sentido, ha apuntado, la futura firma de un convenio con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Enología, cuyo director, Francisco J. García, también ha asistido al acto, para crear un aula vinculada también a Fenavin y favorecer, de este modo, la interacción entre la feria y quienes se dedicarán profesionalmente al sector vitivinícola.

Valverde ha incidido en la relevancia del sector vitivinícola para la economía provincial y ha dicho que las exportaciones de vino alcanzaron en 2024 los 466 millones de euros, cifra que supera los 600 millones si se incluyen derivados, convirtiendo a Ciudad Real en la provincia española con mayor volumen exportador de vino.

En este contexto, ha señalado que Fenavin constituye una "oportunidad extraordinaria" para que el alumnado complete su preparación y conozca de primera mano el funcionamiento de los mercados internacionales del vino, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

FENAVIN MATCH

Se ha referido a la celebración de 'Fenavin Match', la nueva iniciativa impulsada por la Diputación Provincial que se celebrará los próximos 2 y 3 de junio con el objetivo de reforzar la actividad comercial de la feria durante los años en los que no tiene lugar Fenavin.

Ha explicado que el encuentro contará con cerca de 235 compradores nacionales e internacionales acreditados y más de 300 bodegas inscritas, puesto que se pretende que se consolide como una herramienta orientada exclusivamente al negocio.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha animado a los estudiantes a aprovechar las oportunidades profesionales que ofrece el comercio internacional y les ha pedido que losa conocimientos que adquieran reviertan en el desarrollo económico de la provincia. "Ciudad Real está llena de potencialidades y vosotros vais a ser piezas fundamentales en el presente y también en el futuro", ha concluido.

BENEFICIO PARA LOS ESTUDIANTES

El director del IES Maestre de Calatrava, Fernando González de Castro, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas en el marco de la nueva Ley de Formación Profesional y ha tenido palabras de agradecimiento para todas las entidades y personas que hacen posible este tipo de experiencias formativas.

En este sentido, ha agradecido expresamente el respaldo de la Delegación Provincial de Educación, así como la implicación de la Diputación de Ciudad Real y de su presidente, subrayando que este convenio "permite desarrollar experiencias reales de aprendizaje de las que se beneficia directamente nuestro alumnado".

El director del centro ha incidido en que los estudiantes representan "la proyección de futuro de nuestra provincia y de nuestra región", poniendo en valor la confianza que las instituciones depositan en los jóvenes y en su preparación académica y profesional.

Asimismo, ha reconocido el trabajo desarrollado por el Departamento de Comercio y Marketing y por el profesorado del centro, señalando que su esfuerzo diario contribuye a formar a jóvenes preparados para afrontar con garantías los retos del mercado laboral actual. "No es lo mismo cómo se entra el primer día al ciclo formativo que cómo se sale dos años después", ha afirmado, haciendo referencia al crecimiento personal y profesional que experimentan los estudiantes durante su formación.

González de Castro también ha agradecido el apoyo institucional del Gobierno regional por "su apuesta por una formación sólida de base y el reconocimiento a la importancia que tiene la Formación Profesional para el futuro de Castilla-La Mancha".

El convenio, según ha explicado, supone una clara apuesta por el talento, la formación práctica y la conexión entre la enseñanza y el entorno profesional real. En este sentido, ha puesto como ejemplo experiencias como la participación del alumnado en FENAVIN y las prácticas curriculares desarrolladas durante el ciclo.

El director ha concluido dedicando unas palabras de reconocimiento a los estudiantes, principales protagonistas de la jornada, destacando la preparación adquirida en materias como marketing internacional, comercio exterior, negociación y gestión empresarial, así como la seguridad y experiencia que obtienen gracias al contacto directo con entornos profesionales reales.

Finalmente, ha trasladado su enhorabuena al alumnado por el trabajo realizado y por el compromiso demostrado durante su formación, agradeciendo también la implicación de todas las instituciones participantes en este proyecto conjunto que contribuye a seguir impulsando oportunidades para los jóvenes de la provincia.

LA FP, PARA GENERAR OPORTUNIDADES

Por otra parte, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha puesto en valor la importancia de la Formación Profesional como herramienta clave para generar oportunidades laborales, retener talento joven y conectar la educación con las necesidades reales de las empresas.

Fernández ha subrayado el compromiso de las instituciones y del tejido empresarial con la formación de los jóvenes, recordando que desde 2024 más de 3.259 empresas e instituciones han firmado convenios con centros educativos para acoger alumnado en prácticas.

Asimismo, ha destacado la relevancia del sector vitivinícola como motor económico de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real, defendiendo la necesidad de que los estudiantes conozcan y valoren el "producto estrella" de la región para mejorar su comercialización y proyección internacional.

También ha señalado que Fenavin representa una oportunidad excepcional para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en comercio exterior y marketing vinculado al vino, contribuyendo así al desarrollo de las cooperativas, bodegas y empresas del territorio.

Blanca Fernández ha reivindicado el prestigio de la Formación Profesional, rompiendo con antiguos prejuicios y destacando sus altos índices de empleabilidad.

Finalmente, ha animado a los jóvenes a seguir formándose y a confiar en las posibilidades de Castilla-La Mancha, defendiendo que el crecimiento económico, las exportaciones y el turismo deben servir para generar riqueza y reforzar servicios públicos como la educación y la sanidad.