Fenavin Match cierra su primera edición como una herramienta "útil y productiva" para el sector del vino español

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, hace balance de la primera edición de Fenavin Match. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Fenavin Match, organizada por la Diputación de Ciudad Real los días 2 y 3 de junio como complemento a la Feria Nacional del Vino (Fenavin) que se celebra cada dos años, ha cerrado sus puertas como una herramienta "útil y productiva" para el sector del vino de España y de Castilla-La Mancha.

Así lo ha destacado este lunes el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de una cita que, según ha señalado, ha superado las expectativas iniciales y ha permitido reforzar el posicionamiento de Fenavin como feria de referencia para el negocio del vino español.

Valverde ha explicado que en esta primera edición han participado finalmente 350 bodegas, de las que el 24,4% procedían de la provincia de Ciudad Real, el 21,4% de Castilla-La Mancha y el resto de otras zonas productoras de España.

Entre los datos más relevantes, el presidente de la Diputación ha destacado la presencia de 259 compradores internacionales procedentes de 49 países y de 195 compradores nacionales.

En este sentido, ha apuntado que ha sorprendido el crecimiento de países como Brasil, México, Colombia o Costa Rica, así como la presencia de Italia, un país productor y consumidor que, según ha indicado, ha mostrado interés por los vinos españoles.

Valverde ha defendido que la aspiración de la Diputación es que el vino español "no se sienta mejor representado en ninguna otra feria del mundo que en Fenavin", un objetivo que, a su juicio, se ha vuelto a cumplir también con Fenavin Match.

La Galería del Vino también ha tenido un papel destacado en esta primera edición. Según los datos facilitados por la organización, ha reunido 640 referencias, distribuidas en las distintas mesas instaladas en este espacio profesional. Del total, el 46,71% han sido vinos tintos, el 32% blancos, el 6,11% espumosos, el 5% rosados y el 2% vinos sin alcohol.

El presidente de la Diputación ha subrayado que estos datos reflejan también una tendencia creciente hacia vinos espumosos, vinos de baja graduación y productos desalcoholizados, un segmento que, según ha indicado, empieza a ganar presencia dentro del mercado.

En el apartado de negocio, Fenavin Match llegó a la feria con 2.061 reuniones programadas antes de su celebración, a las que se sumaron otras 683 generadas durante los dos días de actividad.

BALANCE POSITIVO DE BODEGAS Y EXPOSITORES

Valverde ha asegurado que las encuestas realizadas a compradores y bodegas han dejado un balance positivo.

En el caso de los expositores, ha señalado que el índice de satisfacción se ha situado por encima del 70% entre quienes se han declarado "satisfechos" o "muy satisfechos". Además, ha remarcado que el 98% se ha mostrado satisfecho o muy satisfecho respecto a las posibilidades de negocio generadas por la feria.

Otro de los datos destacados por el presidente provincial ha sido la voluntad de continuidad expresada por los participantes. Según ha afirmado, la respuesta a la posibilidad de volver a participar en Fenavin Match ha sido "unánime" por parte de las bodegas presentes.

Valverde ha enmarcado esta nueva cita en la necesidad de defender el liderazgo de Fenavin frente a otras ferias del vino.

Por ello, ha considerado necesario "poner encima de la mesa herramientas para defender Fenavin", algo que, según ha dicho, se ha conseguido con esta primera edición de Fenavin Match.

"HEMOS ESTADO MUY SOLOS"

El presidente de la Diputación también ha lanzado una llamada de atención al Gobierno de Castilla-La Mancha por la falta de respaldo institucional y económico a esta cita.

Valverde ha lamentado la "soledad" de la Diputación de Ciudad Real en la organización de un acontecimiento que ha definido como "el más importante de la región desde el punto de vista económico" durante esos días.

En este sentido, ha recordado que Fenavin Match ha sido organizada exclusivamente por la Institución provincial, con la colaboración de la Cámara de Comercio, y ha lamentado que ningún alto cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acudiera a la feria durante sus dos días de celebración.

"Hemos estado muy solos", ha afirmado Valverde, que ha pedido a otras administraciones que entiendan que una feria vinculada a un sector que representa el 11% del PIB provincial no puede sostenerse únicamente sobre los recursos de la Diputación.

Pese a ello, Valverde ha asegurado que la Diputación seguirá trabajando "con ayuda o sin ayuda" para consolidar Fenavin y sus formatos complementarios.

En este punto, ha defendido que Fenavin Match ha funcionado como una "antesala" de la Feria Nacional del Vino y como un complemento profesional adecuado para los años en los que no se celebra la feria principal.

El presidente provincial ha concluido que Fenavin Match debería repetirse en los años en los que no haya Fenavin, aunque ha precisado que este nuevo formato no debe sustituir ni convertirse en el modelo de la feria principal, sino servir como una herramienta añadida para reforzar el negocio del vino español.