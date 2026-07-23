Fercatur reunirá en Ciudad Real a 120 expositores en torno a la caza y prepara una edición de primavera en Almadén - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Caza, la Pesca y el Turismo de Naturaleza (Fercatur) regresará a Ciudad Real del 11 al 13 de septiembre con más de 120 expositores, alrededor de 200 actividades y nuevas propuestas dirigidas a escolares, familias, profesionales y operadores turísticos.

La edición de este año ha sido presentada este jueves por el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir) y director de la feria, Carlos Marín, y por el presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Valverde, quienes han defendido la importancia económica, social y medioambiental de la actividad cinegética para el territorio.

Entre las principales novedades se encuentra la decisión de organizar una Fercatur de primavera, una nueva cita que previsiblemente se celebrará en Almadén.

La organización está cerrando un acuerdo con su Ayuntamiento para trasladar hasta esta localidad parte de la actividad vinculada al mundo cinegético.

Marín ha explicado que durante la primavera se cierran numerosos aspectos relacionados con la siguiente temporada, como la contratación de monterías o recechos, por lo que considera que existe espacio para una nueva feria especializada en esas fechas.

"Es importante que Ciudad Real salga de la capital. Tenemos un pabellón excepcional, pero también es importante que esa fuerza del mundo de la caza se demuestre en sitios de donde sale", ha señalado.

Respecto a la próxima edición de Fercatur, la feria abrirá sus puertas en el Pabellón Ferial de Ciudad Real el viernes 11 de septiembre y se clausurará el domingo día 13.

La programación volverá a incluir algunas de las actividades más habituales de la feria, junto a novedades como un rocódromo, un simulador de tiro y exhibiciones de adiestramiento de perros.

También se organizarán excursiones de centros educativos para que los escolares puedan conocer la actividad cinegética y su relación con el medio natural.

Además, se desarrollará un viaje de familiarización dirigido a turoperadores, con el objetivo de mostrar las posibilidades turísticas de la provincia y favorecer la comercialización de sus recursos.

La celebración en septiembre responde también, según ha explicado Marín, a las preferencias de los propios cazadores, que utilizan la feria para preparar la temporada cinegética, cuyo inicio está previsto para el 8 de octubre.

El presidente de Fecir ha recordado que la recuperación de Fercatur comenzó en 2015 como una apuesta personal por un sector que, a su juicio, genera empleo y mantiene la actividad económica en numerosos municipios rurales.

"Cuando te vas a la Ciudad Real profunda, no nos acordamos de que en invierno hace mucho frío y de que es muy difícil que funcione un bar o una tienda", ha afirmado Marín, quien ha defendido que parte de ese funcionamiento durante todo el año se debe a la caza y al turismo de interior.

Marín también ha agradecido el respaldo de la Diputación y ha asegurado que Fercatur se ha consolidado como la segunda gran feria de la provincia tras Fenavin, creciendo en participación y programación cada año.

UNA INVERSIÓN PROVINCIAL DE 250.000 EUROS

Por su parte, Miguel Ángel Valverde ha calificado al sector cinegético como "resiliente" por haber conseguido recuperar una feria que se encontraba perdida y situarla entre las principales citas de Castilla-La Mancha y de España.

El presidente de la Diputación ha subrayado que Ciudad Real constituye uno de los territorios más importantes de Europa desde el punto de vista cinegético y ha asegurado que el respaldo provincial a Fercatur responde al "sentido común".

"La caza no es un lujo, no es un capricho. La caza es tradición, raíces, cultura, oportunidad económica, mantenimiento de poblaciones y también una herramienta para el control de especies y el equilibrio medioambiental", ha defendido.

La institución provincial destinará 150.000 euros de la asignación concedida a Fecir a la organización de Fercatur, a los que se sumarán otros 100.000 euros para una campaña de promoción mediática de la feria.

Valverde ha recordado además que la Diputación apoya al sector mediante iniciativas desarrolladas junto a entidades como Asiccaza y ha avanzado la próxima creación de una línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan combatir la plaga de conejos.

Esta convocatoria afectará especialmente a una treintena de municipios del este de la provincia que se encuentran bajo la declaración de plaga. La institución estudia canalizar las ayudas a través de las sociedades de cazadores.

"Los cazadores, que muchas veces han estado estigmatizados, serán quienes ayudarán a controlar una plaga en buena parte del territorio provincial", ha señalado.

EL MUCANA PODRÍA INAUGURARSE EN 2028

Durante la presentación, Valverde también ha detallado el calendario previsto para la puesta en marcha del Museo de la Caza y la Naturaleza (Mucana) que se instalará en el actual parque de bomberos de Ciudad Real.

El proyecto de ejecución, elaborado por los técnicos provinciales, estará previsiblemente terminado en octubre. Aunque el diseño se encuentra muy avanzado, todavía quedan pendientes algunos cálculos estructurales.

La intención de Valverde es que los presupuestos provinciales de 2027 incluyan una partida destinada a la ejecución del Mucana.

El inicio de las obras estará condicionado al traslado de los bomberos a las nuevas instalaciones que se están construyendo en la carretera de Piedrabuena.

Si se cumplen los plazos previstos, la licitación podría salir a lo largo de 2027, con el objetivo de comenzar o ejecutar las obras ese mismo año y poder inaugurar el Museo de la Caza y la Naturaleza durante 2028.