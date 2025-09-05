La Feria de Albacete contará por primera vez con un festival de música dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años

Los concejales de Juventud y de Proximidad, Gala de la Calzada y Carlos Calero, presentan el Joven Fest'. - AY ALBACETE

ALBACETE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez en la Feria de Albacete tendrá lugar un festival dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, 'Joven Fest', en el espacio habitual de las Verbenas de los Mayores, los días 11, 12 y 13 de septiembre, de 18.00 a 21.00 horas, donde se repartirán botellas de agua y se contarán con actuaciones musicales de pop, reggaetón, hip hop, electrónica y rock de artistas locales y de fuera.

Una programación 'light', tal y como ha destacado la concejala de Juventud, Gala de la Calzada, donde se fomentará el ocio alternativo y saludable entre los jóvenes durante la Feria, por lo que estará prohibida la venta o consumo de alcohol durante el evento.

El 11 de septiembre, de 18.00 a 19.30 horas, actuará The little beast, sesión de pop-rock nacional e internacional; de 19.30 a 21.00 horas, Carmen de la Fuente, artista de referencia nacional con 107.000 seguidores, ofrecerá una sesión muy comercial cargada de reguetón en la que también introduce ritmos como trap, pop y algo de electrónica, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El 12 de septiembre, de 18.00 a 19.30 horas, Ele dj fusiona géneros de pop, reggaetón, pop, hip hop, electrónica comercial construyendo sesiones muy dinámicas; de 19.30 a 21.00 horas, L.a.s. djs. ofrecerán tech house con ritmos latinos, mientras que el 13 de septiembre; de 18.00 a 19.30 horas, Pajares & Estéreo ofrecerá una de sus sesiones marcadas por el indie patrio, aunque también fusionan géneros de pop, reggaetón, pop, hip hop, electrónica comercial; y de 19.30 a 21.00 horas, Sick dreams cerrará el festival, combinando lo mejor de del género urbano, dembow, techno, latín tech e incluso afro house.

Gala de la Calzada ha agradecido a Territorio Musical su implicación para crear un espacio dinámico y lleno de buena música para los jóvenes durante la Feria.

Otra de las novedades, es el Espacio Joven Feria 2025 que Aguas de Albacete, en colaboración con el Centro Joven, instará en la zona de descanso ubicada en los Ejidos del 8 al 17 de septiembre, de 19.00 a 21.00 horas, para ofrecer a los jóvenes una programación variada con actividades de realidad virtual, prueba de reflejos, circuit zone, body paint y tatto satation, rompe record, laser tag, game zone, deporte total, mente y destreza, entre otras.

Además, y después de 14 años, la concejala ha señalado que la emisora municipal Novaonda volverá a a emitir desde el Recinto Ferial, con una programación especial del 8 al 17 de septiembre, en horario de 11.30 a 13.30 horas, contando además en este mismo espacio con un punto de información juvenil de todas los servicios y actividades que ofrece el Centro Joven.

FERIA INFANTIL DE LA MANO DE AGUAS DE ALBACETE

Por su parte, el concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha presentado la programación infantil que tendrá lugar con motivo de la Feria gracias a la colaboración de Aguas de Albacete. Una programación pensada para que la Feria sea "más accesible, inclusiva y participativa, para todos y todas", según ha asegurado.

En cuanto a la Feria Infantil que se desarrollará del 8 al 17 de septiembre en el Parque Abelardo Sánchez, Calero ha explicado que en su X edición contará con la participación estimada de más de 3.000 niños y niñas de entre 2 y 12 años, de 11.30 a 14.00 horas los días no lectivos y de 17.00 a 19.00 horas todos los días.

El concejal ha destacado que de 17.30 a 18.30 horas se apagará la música y se reservarán los hinchables para niños y niñas con autismo u otras necesidades especiales, garantizando un espacio más tranquilo para todos ellos, contando además con hinchables inclusivos y monitores especializados de Asprona.

Carlos Calero se ha referido también a la Feria Infantil en tu Barrio que, en colaboración con la Fava, se llevará a cabo por quinto año consecutivo en el Parque de los Cuentos, el Parque Lineal y el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, con la participación de cerca de 500 niños y niñas, los días 11, 12 y 13 de septiembre.

Los más pequeños podrán disfrutar de juegos tradicionales, fiesta de la espuma y también de actividades innovadoras como la realidad virtual o el laser tag, con una hora también de calma diaria para favorecer la inclusión.

En el Recinto Ferial, el concejal ha explicado que, gracias a la colaboración de Aguas de Albacete, se podrá disfrutar de la campaña "Calma tu sed en Feria" con stands de agua y más de 50.000 vasos biodegradables atendidos por monitores de AMIAB.

Una Zona de Hidratación y Descanso que, tal y como ha explicado Carlos Calero, se amplía este año hasta los 1.322 metros cuadrados, con más de 35 fuentes, en horario de 11.00 a 22.00 horas. "Un espacio pensado para mayores, familias con niños, personas con movilidad reducida o simplemente para quienes necesiten un respiro", tal y como ha apuntado.

Además, el concejal ha señalado que habrá una chocolatada infantil el martes 9 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Caseta de Los Jardinillos, donde se esperan a más de 2.500 niños y niñas. Carlos Calero ha señalado que habrá fuentes de agua repartidas por todo el Recinto Ferial, con sala de lactancia en dependencias municipales, sin olvidar las visitas al Centro de Interpretación del Agua (CIAb) que se llevarán a cabo del 8 al 17 de septiembre, con 2.000 visitantes previstos, así como las visitas nocturnas hasta la medianoche, alcanzando un total de 2.800 personas, 300 más que el año pasado.

El concejal ha agradecido a Aguas de Albacete y, en especial a su gerente, su colaboración para que esta programación sea una realidad, así como su trabajo comprometido para que esté todo a punto durante la Feria.