La Feria de Artes Escénicas y Musicales de C-LM recorrerá las cinco provincias en su 30 aniversario

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a llevar la Feria de Artes Escénicas y Musicales por el conjunto de provincias de la Comunidad Autónoma en su 30 aniversario.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, este miércoles, durante la presentación de esta cita en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, donde ha indicado que la misma se celebrará en la ciudad de Albacete del 13 al 16 de abril, según ha trasladado la Junta en nota de prensa.

Previo a esa fecha, Amador Pastor, ha explicado que las representaciones teatrales de esta feria llegarán el 6 de marzo a la localidad de Los Yébenes, en la provincia de Toledo; el 7 de marzo a Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real; el 14 de marzo en Tarancón, en la provincia de Cuenca; y el 27 de marzo en Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha explicado durante su intervención que el Gobierno de Emiliano García-Page tiene claro el apoyo a esta feria, a la que en la última década se han destinado más de 1,7 millones de euros. Además, ha recordado que, precisamente este año, esa partida se ha aumentado en 50.000 euros con motivo de su 30 aniversario.

Una apuesta económica que, tal y como ha añadido, se ve reflejada en la calidad de las producciones que acuden a esta feria, lo que contribuye a que, por ejemplo, durante el año pasado se superaran los 20.000 espectadores durante su celebración.

Otra de las novedades de esta edición, y coincidiendo con el 30 aniversario de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, es que se llevará a cabo un acto de entrega de reconocimientos que pondrá en valor la trayectoria y el compromiso de quienes han contribuido de manera decisiva al desarrollo de las artes escénicas en nuestra región.

Los reconocidos serán Jesús Martín y Emilio Recio, como dos de los grandes impulsores de esta feria; María Ángeles Cabello, por su labor al frente de la organización de la feria, y las asociaciones Aunarte, Escenocam y Artes.

El cartel de la feria está diseñado por Gema Pato, quien se formó en artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria en la Escuela de Arte de Albacete y de ilustración en Arte 10 en Madrid. Además, su pasión por el teatro la llevó a colaborar como diseñadora gráfica en diferentes proyectos, desde los que, sin abandonar esta labor, explora diferentes cometidos hasta llegar a la producción teatral.

30 ANIVERSARIO FERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE C-LM

Tras el proceso de selección, han sido elegidos un total de 21 espectáculos para formar parte de la programación de la Feria en 2026. De ellos, nueve corresponden a compañías de Castilla-La Mancha, todos en la modalidad de teatro. En cuanto a las compañías de fuera de la región, han sido seleccionados doce espectáculos: seis de teatro, dos de música, tres de danza y uno de circo.

La programación se desarrollará en los principales espacios escénicos (Teatro Circo, Teatro de la Paz, Auditorio Saramago, Filmoteca y Sala Pequeña) y también en plazas y calles, con un importante bloque de espectáculos concebidos específicamente para espacio urbano.

Antes de finalizar, el consejero ha animado a la ciudadanía a inscribirse en esta feria, cuyo plazo estará abierto hasta el próximo 12 de marzo y podrá hacerse a través de la propia web www.faemclm.es.

A todo esto, se sumarán diferentes eventos, como una exposición que conmemorará el 30 aniversario de la feria, así como un taller organizado por COFAE, entre otros.

Junto a Amador Pastor, han asistido a la presentación de la Feria de Artes Escéncias y Musicales de Castilla-La Mancha la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; el director de la FAEMCLM, Antonio Campos; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; la concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja; la diseñadora del cartel de esta edición, Gema Pato; el delegado provincial del área, Diego Pérez; y el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora.