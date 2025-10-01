Feria de la Cerveza Artesana regresa a Alcázar de San Juan con 11 cerveceras de toda España, foodtrucks y actividades

CIUDAD REAL 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Cerveza Artesana vuelve a Alcázar de San Juan tras unos años de ausencia los días 10, 11 y 12 de octubre, con presencia de once cervezas de toda España y una programación que combina catas, música en directo, gastronomía y actividades para todos los públicos.

Habrá música de DJ, zona de juegos para niños y adultos y un concierto tributo a Leiva y Pereza, a cargo del grupo Lobos, el sábado 11 a las 22.00 horas.

Esta cita vuelve "por la puerta grande", tal y como ha destacado la concejala de Turismo, Bárbara Sánchez-Mateos, durante la rueda de prensa de presentación celebrada este miércoles.

El evento tendrá lugar en el recinto ferial y en esta edición, participarán 11 cerveceras artesanas procedentes de distintos puntos de España, entre ellas la local Cerveza La Primera, junto a propuestas llegadas desde Toledo, Guadalajara, Madrid, Extremadura, Andalucía o Ávila, con la particularidad de que también se ofrecerá hidromiel, "la bebida de los vikingos", como han destacado Antonio González y Alberto Hernández, de la empresa organizadora Beer on the Street, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala, durante su intervención, no ha dudado en mostrar su satisfacción por recuperar una de las actividades más esperadas y exitosas de la programación de Alcázar de San Juan "gracias a la colaboración público-privada" fundamental para el Consistorio.

En cuanto a la elección de la ubicación en el recinto ferial, sustituyendo a la Plaza de España, Sánchez-Mateos ha señalado que responde a la necesidad de contar con más espacio "porque vienen más cerveceras, más actividades y además hay más facilidades de aparcamiento".

Desde la organización, Antonio González ha explicado que la celebración de esta feria responde a la búsqueda de "difundir la cultura de la cerveza artesana". "Queremos que la gente pruebe, descubra aromas y sabores distintos, que vaya más allá de la típica caña del bar".

PASAPORTE CERVECERO

Además, ha detallado que Beer on The Street organizará catas para todos los gustos, desde cervezas rubias y refrescantes hasta tostadas y oscuras, todas ellas junto a un pasaporte cervecero que permitirá votar la mejor cervecera y foodtruck de la feria.

Entre las propuestas gastronómicas habrá hamburguesas gourmet, croquetas caseras, comida argentina a la brasa y otras especialidades.

Una propuesta organizada por Onda Cero, emisora colaboradora del evento, cuyo director, Javier Ruiz, ha explicado que desde la emisora querían aportar un plus musical a la cita, que sin duda atraerá a innumerables entusiastas de la cultura cervecera tanto de Alcázar como de la comarca: "Alcázar es uno de los municipios con más vida cultural y de ocio de Castilla-La Mancha y este festival lo demuestra".

La concejala de Turismo, para finalizar, ha lanzado un mensaje de ánimo a vecinos y visitantes a participar en la Feria de la Cerveza Artesana: "Queremos que sea un punto de encuentro, un lugar para compartir, brindar, probar cosas diferentes y disfrutar con familiares y amigos.

La feria abrirá sus puertas el viernes 10 a partir de las 18.00 horas, continuará el sábado de 12.30 a 00.00 horas y finalizará el domingo a las 23.00 horas.

Aquellas personas que estén interesadas en inscribirse a alguna de las catas, podrán hacerlo presencialmente en los puestos de adquisición de vasos, así como a través de las redes sociales de Beer on The Street.