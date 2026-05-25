La I Feria de la Fotografía y el Festival Callejea convierten a Guadalajara en "epicentro" cultural este fin de semana

Presentación de la Feria de Fotografía y el festival de artes escénicas Callejea. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara acogerá por primera vez de forma simultánea la I Feria de la Fotografía, con epicentro en el parque de La Concordia, y el Festival Callejea, que convertirá sus plazas y calles más emblemáticas en el mayor escenario posible.

Ambas iniciativas, impulsadas por la concejalía de Turismo y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara respectivamente, nacen con vocación de permanencia y con un objetivo compartido: hacer de la cultura un motor de cohesión social, dinamización urbana e identidad de ciudad.

El parque de La Concordia se convertirá este fin de semana en el epicentro nacional de la imagen, con la primera edición de la Feria de la Fotografía de Guadalajara, una cita que clausura con broche de oro el ciclo de Ferias de Primavera y que reúne autores, editoriales, firmas de libros, demostraciones en directo y un tejido comercial local que incluye libreros y profesionales de la impresión y encuadernación, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El evento, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Guadalajara y la Agrupación Fotográfica de Guadalajara (af/GU), tiene además una dimensión especial: la af/GU celebra este año su 70º aniversario, haciendo de esta feria una celebración colectiva de siete décadas de historia fotográfica compartida con la ciudad.

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha subrayado el valor estratégico de esta alianza institucional: "Desde el Ayuntamiento creemos firmemente en esta suma: cultura que convoca, fotografía que educa y turismo que descubre".

Morejón ha destacado también el impacto directo del evento en la marca de ciudad: "La fotografía abre puertas; genera visitas, prolonga las estancias en nuestros hoteles y hostelería, y proyecta la imagen de una Guadalajara creativa".

Además, esta feria consolida el compromiso educativo y de cooperación que la af/GU demuestra cada año en actividades tan arraigadas como los paseos fotográficos por el patrimonio, enseñando a mirar el Palacio del Infantado, la Cotilla o la Capilla de Luis de Lucena con una perspectiva completamente nueva.

Juan Carlos Santacana, presidente de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, ha querido agradecer al Ayuntamiento por su apuesta "por la cultura, por la fotografía y por iniciativas que enriquecen la vida de nuestra ciudad".

Destacando que "esta Feria es un reflejo del gran momento que vive la fotografía en Guadalajara, gracias al esfuerzo de quienes mantienen viva esta pasión, que mantienen la fotografía como herramienta de exposición, memoria y creatividad".

Los organizadores de la feria, Jesús de los Reyes y Virgilio Hernando Vañó, han destacado que asistirán ponentes y participantes de Guadalajara, Madrid, Alcalá de Henares, Zaragoza e Internacionales. Son 25 casetas que reúnen a fotógrafos, editoriales, estudios de fotografía y simultáneamente en la carpa, con charlas, presentaciones de libros y coloquios. Virgilio Hernando ha recordado que su "agrupación es la tercera más antigua de España, 70 años haciendo fotografía y en el ámbito fotográfico Guadalajara está estrechamente ligado a la fotografía".

FESTIVAL CALLEJEA

De forma paralela, las calles y plazas más emblemáticas de Guadalajara acogerán este fin de semana el primer Festival Callejea, un ciclo de artes escénicas en el espacio público que llevará el teatro, el circo y la comedia física a la ciudadanía de forma completamente gratuita.

Bajo la dirección artística de tres compañías de reconocido prestigio en el circuito nacional e internacional, Guadalajara se convierte durante tres días en el mayor escenario posible.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, Javier Toquero, ha presentado el festival con una declaración de intenciones: "Guadalajara se viste de teatro, música y circo para acoger el nacimiento de Callejea, un festival que convierte nuestras plazas y calles en el mayor escenario posible".

Toquero ha subrayado también el compromiso del equipo de gobierno con la democratización cultural: "Desde la concejalía de Cultura apostamos firmemente por las artes escénicas en el espacio público como herramienta de cohesión social, de democratización cultural y de identidad de ciudad. La calle es de todos, y el arte en la calle nos pertenece a todos".

El festival arranca el viernes 29 de mayo a las 20.00 horas en la Plaza de Santo Domingo con Instants, de la compañía Non Sin Tri: circo-teatro poético sobre la memoria y el paso del tiempo, con portes acrobáticos en monociclo, cuerda aérea y malabares.

El sábado 30 de mayo a las 20.00 horas, el recorrido desde la entrada de la Concordia hasta la ermita de San Roque acogerá Olympics, de Yllana y Nacho Vilar Producciones: cuatro atletas fallidos que montan sus propios Juegos Olímpicos en la calle. Espectáculo finalista a los Premios MAX con el Sello Recomendado por la Red Española de Teatros.

El domingo 31 de mayo a las 12.00 horas, las calles desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Santo Domingo serán escenario de The Wolves, de LA FAM Teatre: cuatro brokers de Wall Street sobre zancos de tres metros, trajes elegantes y máscaras de lobo, al ritmo de una batería en directo. Un espectáculo con Premio MAX y presencia en más de diez países.

Toquero ha cerrado la presentación con una reflexión sobre el papel del Ayuntamiento en la vida cultural de la ciudad: "Con este festival queremos que los ciudadanos de Guadalajara vivan experiencias únicas, irrepetibles, que solo ocurren cuando el arte sale a su encuentro. Tres días, tres espectáculos de primer nivel nacional e internacional, y una ciudad que demuestra que la cultura es un derecho, no un privilegio".