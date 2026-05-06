La I feria gastronómica 'Sabor Toledo' reunirá más de 100 casetas del 24 al 27 de septiembre en el Parque de la Vega

Presentación de la I Feria gastronómica 'Sabor Toledo'. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La I feria gastronómica 'Sabor Toledo' tendrá lugar en el recién remodelado Parque de la Vega del 24 al 27 de septiembre y contará con más de 100 casetas distribuidas en cuatro zonas, cada una dedicada a una comarca y en la que estarán representados productos tradicionales de Toledo y sus montes, las comarcas de Talavera, La Mancha y la Sagra.

El evento contempla 16 cooking shows diarios con cocineros toledanos, que permitirán a más de 300 personas poder degustar estos productos en cada jornada. Además, incluirá actividades infantiles, zonas para descansar y se podrán adquirir tapas a precios "accesibles", con las dos primeras mañanas de la feria dedicadas a la visita de escolares.

La presentación de esta nueva feria ha estado a cargo del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; además del galardonado cocinero y embajador del evento, Iván Cerdeño.

El alcalde ha manifestado que será una feria "de máximo nivel para poner en valor los productos, la gastronomía y la alimentación" de la provincia. Un evento que ha descrito como "necesario" y que servirá para compartir las "muchísimas riquezas" gastronómicas de Toledo y sus comarcas.

Velázquez ha aseverado que este será el primer 'Sabor Toledo' "de muchos", recordando que también actúa como preámbulo para la Feria Regional de Artesanía (Farcama), que este año recuperará "su ubicación ideal" en el toledano Parque de la Vega.

"VOCACIÓN DE CONTINUIDAD Y EXPANSIÓN"

De su lado, la presidenta de la Diputación ha indicado que 'Sabor Toledo' nace con una vocación muy clara de ser una palanca de desarrollo turístico y económico, incidiendo en que también representa una "herramienta útil, ambiciosa y real" para dinamizar el sector hostelero de la provincia.

Desde la Diputación han planteado la feria para que tenga vocación de "continuidad y expansión", convirtiéndola en un proyecto "transversal" que recorrerá la provincia y se desarrollará en forma de actos y pequeñas ferias en los municipios de la región, "en colaboración siempre con los ayuntamientos" ha remarcado Cedillo.

Por último, la presidenta ha agradecido la colaboración de quienes se "han sumado" a esta iniciativa, destacando el papel de Fedeto, la Cámara de Comercio, así como de la Asociación de Hosteleros, concluyendo que el desarrollo de esta feria es un paso "muy importante, pero no es el final, es el principio de algo mucho más grande".

IVÁN CERDEÑO, EMBAJADOR DE 'SABOR TOLEDO'

El embajador del evento, ganador de dos estrellas Michelín y propietario del restaurante Cigarral del Ángel, Iván Cerdeño, ha apuntado la "amplia" diversidad gastronómica "de punta a punta" que se da en la provincia de Toledo.

Ha concluido remarcando el papel de esta feria gastronómica para poner en valor la tradición, la memoria gastronómica, el territorio y los productores que lo realizan.