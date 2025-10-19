La feria Play Again Fest convertirá a Toledo en la capital de las recreativas del 24 al 26 de octubre

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos acogerá del 24 al 26 de octubre la feria Play Again Fest, un festival que contará con tiendas especializadas, desarrolladores, artesanos, asociaciones y creadores del sector en un encuentro único dedicado al ocio electrónico, la cultura pop y la nostalgia.

El Palacio de Congresos se transformará en un gran espacio dedicado al videojuego con más de 20 tiendas y artesanos venidos de toda España, zonas de juego gratuito, competiciones, charlas, actividades familiares y la participación de destacadas figuras del panorama nacional e internacional, según han informado los organizadores por nota de prensa. El espacio permanecerá abierto de 10.00 a 20.45 horas con un precio de 15 euros.

Fernando Gómez, organizador de la feria explica que "se trata de un evento familiar, para jóvenes y no tan jóvenes, dirigido a los amantes de los videojuegos y también de la cultura pop".

El público que visite la feria revivirá la emoción de los salones recreativos, disfrutando de la experiencia única de volver a jugar con auténticos pinball, disfrutar de las recreativas que marcaron una época y convirtieron a los videojuegos en la industria líder del entretenimiento en el siglo XXI, o jugando con consolas puestas a la venta en los años setenta u ochenta.

Una experiencia completa para todos los públicos Play Again Fest ofrecerá una amplia variedad de espacios temáticos para disfrutar de los videojuegos en todas sus formas: zona de torneos de Fortnite, zona Pokémon, zona de conducción y de baile, zona Sergio Vera, dedicada a los videojuegos inclusivos en PC y PS5, zona de arcades clásicos y ordenadores antiguos, y Trivial musical interactivo para todas las edades.

Además, el festival combinará videojuegos retro, modernos y lanzamientos recientes, creando un recorrido por la historia y evolución del entretenimiento digital.

"Mientras compras aquellos artículos que creías hoy día inencontrables al mejor precio, podrás participar en emocionantes torneos y competiciones de títulos populares con atractivos premios", asegura el organizador.

Charlas y conferencias El Play Again Fest contará con un espacio para el conocimiento y el debate con expertos, desarrolladores, streamers y figuras influyentes del sector.

Se abordarán temas clave sobre el desarrollo de videojuegos, la cultura geek y el futuro del gaming.

"Durante la celebración del Play Again Fest organizaremos diferentes charlas y conferencias impartidas por importantes personalidades del pasado, presente y futuro del sector del videojuego", explica Gómez.

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

El evento tendrá un importante componente solidario con la iniciativa "Videojuegos x Alimentos", por cada alimento no perecedero donado podrá canjearse por videojuegos o artículos relacionados. Todos los alimentos se donarán al Banco de Alimentos de Toledo.

Por su parte, todo lo recaudado durante el fin de semana en los pinball del Grupo Cocamatic se donará íntegramente a Afanion, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha.

"Queremos que los más mayores revivan los recuerdos de su infancia y que los más jóvenes descubran cómo se divertían sus padres y abuelos", explica Fernando Gómez, organizador del festival.

El Play Again Fest está concebido como un encuentro familiar, con actividades para todas las edades, zonas indie y muchas sorpresas que completarán un fin de semana inolvidable.