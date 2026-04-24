La Feria del Queso de Castilla-La Mancha recibirá 48 expositores y 40 queserías en Albacete del 7 al 10 de mayo

Presentación de la Feria Internacional del Queso de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha presentado en Albacete la IV edición de la Feria Internacional del Queso de Castilla-La Mancha, que del 7 al 10 de mayo congregará en el recinto ferial de la ciudad a 48 expositores y 40 queserías con talleres culinarios, degustaciones y catas comentadas, a precio de 1 euro la entrada.

La concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, ha destacado que el evento busca "promocionar la cultura del queso", generando valor añadido al producto que ha calificado como "un tesoro nacional".

La concejala ha informado que esta edición cuenta con la participación del Instituto de Promoción Exterior (ICEX) para "potenciar en el mercado exterior nuestras queserías favoreciendo la internacionalización de nuestras empresas y profesionalizando más si cabe esta feria".

Mientras, el delegado provincial de Agricultura, Ramón Sáez, ha recordado que la feria surgió en 2022 como iniciativa del Gobierno del PSOE, una idea "que surgió de manera exprés" y se ha convertido "en todo un éxito" demostrado por el número de queserías que repiten participando año tras año.

Sáez ha destacado que aunque Castilla-La Mancha cuenta con una única Denominación de Origen de las 31 que tienen los quesos españoles, el queso manchego supone más del 50% de las exportaciones totales fuera de España. "Tenemos el mejor queso del mundo en nuestra región y por eso nos merecíamos una feria", ha afirmado el delegado.

Mientras, la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, ha considerado la iniciativa "como una alianza estratégica" entre instituciones y "un orgullo" que resalta la importancia del sector ganadero y agroalimentario de la zona.

Aunque se trata de una feria "muy joven", Ruiz ha valorado que "está ya muy consolidada", con la asistencia de un 27% de queserías albaceteñas, un 50% de Castilla-La Mancha y el resto de otras comunidades autónomas del país.

La diputada ha reseñado que más allá de un evento comercial, la feria tiene "un papel divulgador, de educar y generar cultura en torno a nuestros productos" y poniendo en valor "las zonas rurales de nuestra región".

Por último, el presidente de la Denominación de Origen Queso Manchego, Antonio Martínez, ha calificado la feria "como un referente a nivel regional y nacional", que eleva "un producto cada vez más presente en el consumidor".

Martínez ha añadido que el evento "estará a la altura de los paladares más exigentes", con muestras de otras denominaciones de orígenes de alta calidad que pueden ser más difíciles de encontrar en las líneas convencionales.

El presidente ha concluido señalando que la festividad "acerca a los niños a la cultura culinaria y del pastoreo con talleres y resalta la importancia de un producto sostenible, que dinamiza la región y genera 800 millones de euros anuales".