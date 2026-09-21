La feria Sabor Toledo espera reunir a 20.000 personas y quiere afianzarse como cita fija en el calendario

Iván Cerdeño, en la presentación de Sabor Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sabor Toledo, la feria gastronómica que se celebra en la capital del jueves 24 al domingo 27 de septiembre, espera congregar a unas 20.000 personas con vocación de afianzarse como cita fija cada año, con la idea de reivindicarse como marca propia, sin descartar que en futuro esta se pueda promocionar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La presentación del certamen ha corrido a cargo de la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga; la presidenta de la Cámara, María de los Ángeles Martínez, y el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia.

Con una inversión de un millón de euros, y con colaboración público-privada, participarán 12 establecimientos hosteleros que transformarán los productos agroalimentarios de la provincia en 28 tapas a precios populares, que la Diputación sufraga el 50%. Las tapas costarán 2,5 euros, 4 euros y 5,50 euros.

Junto a Iván Cerdeño y Carlos Maldonado, chefs como Esmeralda Peña, de Verde Esmeralda; Javier Muñoz, de Adolfo; Piedad Zanchez, de Zinco Zentido; y propuestas de restaurantes como Hierbabuena, Jardines de Palacio, Cuchara de Palo, Delokos, Ákera o La Zafra, entre muchos otros, mostrarán la riqueza y la vanguardia de la gastronomía de Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos.

Contará con 53 expositores agroalimentarios de quesos, carnes de caza, embutidos y jamones, vinos, vermut, licores y destilados, aceite de oliva, dulces, mazapán y chocolate, miel y productos apícolas, cerveza artesana, azafrán, conservas, frutos secos y legumbres.

Un total de 16 cocineros de establecimientos hosteleros desarrollarán 24 sesiones gastronómicas y showcookings. Habrá una zona 'Chill Out' gestionada por otro establecimiento hostelero.

Tendrá horario ininterrumpido de 11.00 a 23.00 horas el jueves, viernes y sábado. El domingo, desde las 11.00 horas, finalizando para los productores a las 18.00 horas, para la gastronomía a las 21.00 horas y para el chill out a las 23.00 horas.

Se extenderá en los 57.000 metros cuadrados del Parque de la Vega más del paseo de Merchán, con 1.100 metros cuadrados de arquitectura efímera construida en el parque de la Vega más otros casi 900 metros de pistas de deporte en el Paseo Merchán.

Entre 120 y 140 personas en rotación participarán en las tareas de montaje, funcionamiento y desmontaje de la feria.

"UNA MARCA PARA QUEDARSE"

Cedillo ha indicado Sabor Toledo no nace con idea de ser solo es una feria, sino de aprovechar esta primera edición para "construir algo que permanezca en el tiempo, que crezca, que incorpore cada año nuevos producto productores, nuevos municipios e iniciativas", con el objetivo de que "dentro de unos años" se logre "identificar la provincia con su gastronomía". "Es una marca que viene para quedarse", ha afirmado, que ha señalado que no se descarta llevar esta iniciativa a la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Por su lado, Manuel Madruga, que considera que es pronto para plantearse la idea de una marca propia, ha resaltado que esta cita sirve para conocer los productos agrolimentarios fuera de las fronteras de la provincia, con "grandísimas marcas conocidas a nivel nacional" y gracias a "la colaboración público-privada", un binomio que aunque parezca desfasado, tiene un gran potencial cuando se trabaja por un "objetivo común".

De su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio ha valorado esta iniciativa necesaria para no solo ayudar a que las empresas ganen clientes, sino para que productores y hosteleros "encuentren nuevos consumidores". "Hay que sumar esfuerzos y nuestros trabajo no puede terminar el 27 de septiembre", ha afirmado.

Por su lado, Tomás Palencia ha puesto el acento en que Sabor Toledo sirva para dotar a la provincia de "una entidad gastronómica real", recuperando "sabores tradicionales, enseñando su despensa, la caza, o la influencia de la cocina palaciega cuando fue capital del reino".

Durante el fin de semana, Sabor Toledo estrenará también el podcast 'La Sobremesa de Sabor Toledo', un formato creado y conducido por la presentadora de Castilla-La Mancha Media, Gloria Santoro, acompañada por los periodistas Antonio Barragán y Rocío García.

Además, el jueves tendrá lugar la grabación en directo de 'El Vomitorio', el pódcast de divulgación musical y cultural de Mario Marzo (actor, pianista y ganador de un Premio Ondas 2024) y el contratenor Nacho Castellanos, que acerca la música clásica a nuevos públicos desde el humor y la divulgación.

Estos espacios se complementarán con sesiones dedicadas al aceite, el café de especialidad, el pan y otros productos, entre ellas la participación de Ángel Ruiz, de la panadería artesana Ruiz Benayas de Maqueda, reconocido como mejor panadero de España en 2024. También tendrá su espacio la gastronomía china en Toledo y un Taller de Sabores de la Cerveza de La Sagra, patrocinador principal de la feria.

ACTUACIONES MUSICALES

Actuarán Lobos, el grupo tributo a Leiva y Pereza; El Penúltimo de la Fila, banda tributo a Manolo García y el Último de la Fila; o Guateque Club, quien pondrá el broche final con su repertorio de los años 60, 70, 80 y 90, son algunos de los artistas que encabezan la cartelera sonora del festival. Además, las tardes estarán amenizadas con artistas como la DJ toledana BITA.

Las mañanas del jueves y el viernes estarán dedicadas también a los 'Pequeños Sabores de Toledo', el proyecto cultural y educativo que acercará la gastronomía, el patrimonio y las tradiciones de las comarcas a casi 2.000 escolares de Quinto y Sexto de Primaria.

Personajes literarios, grupos teatrales, música medieval y algunas de las fiestas y tradiciones más representativas de la provincia acompañarán el recorrido entre los expositores. Entre ellas estarán las Calderonianas de Yepes, recientemente declaradas de Interés Turístico Nacional, y el Festival Celestina-La España de Rojas. A ellos se sumarán personajes literarios como Don Quijote y Sancho, que recorrerán la feria e interactuarán con el público.