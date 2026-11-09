La feria TransformaCLM se celebrará 3 de febrero en Toledo para mejorar la colaboración entre investigadores y empresas

Archivo - El consejero de Educación, Cultura y Deportes de C-LM, Amador Pastor, en una imagen de archivo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará el 3 de febrero en la ciudad de Toledo la tercera edición de la feria TransformaCLM como una oportunidad de mejorar la colaboración y transferencia de conocimientos entre empresas, instituciones académicas, centros de investigación, centros tecnológicos y administraciones públicas.

Así lo ha explicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en declaraciones a los medios antes de participar este lunes en la capital regional en un encuentro con 16 jóvenes investigadores que han liderado proyectos de las convocatorias de los años 2023 y 2024.

Amador Pastor ha destacado que la feria TransformaCLM constituye un espacio de encuentro e intercambio de experiencias en torno a la innovación, la transformación digital y los nuevos retos de Castilla-La Mancha.

Esta cita permite reunir a profesionales, empresas, instituciones y otros agentes interesados en compartir conocimientos, conocer iniciativas y explorar oportunidades de colaboración que contribuyan al desarrollo económico y social de la región.

A través de su programación, TransformaCLM ofrece un marco para la reflexión y el diálogo sobre los cambios que están experimentando los distintos sectores, así como sobre la importancia de la formación, la adaptación tecnológica y el talento para afrontar los desafíos del futuro. El encuentro favorece, además, el intercambio de buenas prácticas y la creación de sinergias entre los participantes.

ENCUENTRO CON JÓVENES INVESTIGADORES

Con relación a la jornada celebrada este lunes, Amador Pastor ha resaltado que ha servido como espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, así como para conocer los resultados y el impacto de diferentes proyectos científicos desarrollados por jóvenes investigadores e investigadoras.

En este punto, ha indicado que "no basta con despertar vocaciones científicas, también debemos facilitar que puedan convertirse en trayectorias profesionales sostenibles" a la vez que ha añadido que "investigar en Castilla-La Mancha también es estudiar los desafíos de nuestro territorio para aportar respuestas".

RESULTADOS DE SEIS INVESTIGADORES

Durante el encuentro, seis investigadores e investigadoras --María Dolores Pérez, Rocío Arias, Vanesa Soto, Gonzalo Ortiz de Elguea, Leticia Serrano y Julián Alcázar-- han presentado los resultados de sus respectivos proyectos, compartiendo sus experiencias y principales conclusiones. La sesión ha permitido abordar distintas líneas de trabajo científico y favorecer el intercambio de conocimientos entre investigadores y representantes de las instituciones participantes.

La propia María Dolores Pérez ha explicado ante los medios el proyecto del que es investigadora principal, centrado en el estudio de la enfermedad de Parkinson.

Este estudio, que se ha desarrollado durante dos años en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Albacete, es continuación de otro proyecto también basado en el estudio de esta enfermedad y, más concretamente, en el descubrimiento de nuevas moléculas modulables con tratamientos farmacológicos.

En concreto, el proyecto dirigido por María Dolores Pérez ha conseguido identificar proteínas que, según ha detallado, "parecen ser fundamentales en la regulación de procesos fisiológicos que, si no están bien controlados, a largo plazo contribuyen a la muerte de las neuronas".

Igualmente, el estudio, además de estudiar posibles moléculas implicadas en la patología de la enfermedad, también está intentando "rescatar" moléculas ya aprobadas en clínica o que están en ensayos clínicos para intentar que la traslación de sus avances a los pacientes sea "lo más rápida posible".

Por ello, ha aventurado que "en un breve periodo de tiempo", que en todo caso "no puede ser menos de cinco o siete años", quizá puedan tener "algún resultado esperanzador a nivel clínico con pacientes".