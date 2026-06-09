Fernández recurrirá la sentencia y defiende que Segura anunció la renuncia de los cuatro ediles de Somos Malagón

El alcalde de Malagón, Adrián Fernández - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Malagón, Adrián Fernández, ha avanzado que el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) la sentencia que ha declarado nula la resolución municipal que dio por efectiva la renuncia como concejal del exalcalde del municipio, Luis Carlos Segura, y otros tres ediles de Somos Malagón.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha defendido que el Consistorio actuó conforme al acta del pleno celebrado el 2 de julio de 2025, convocado para tomar conocimiento de la renuncia de Segura como alcalde.

Según ha señalado, en esa misma sesión el anterior regidor anunció también la renuncia a su acta de concejal, junto con la de otros tres ediles de Somos Malagón.

Fernández ha leído un fragmento del acta del pleno del 2 de julio en el que, según consta en ese documento, Segura afirmó: "Aprovecho también para anunciar en este pleno que los cuatro concejales de Somos Malagón hemos presentado hoy renuncia del acta de concejal".

El alcalde ha insistido en que esa frase figura en el acta de la sesión y que, por tanto, no responde a una interpretación política, sino a un documento oficial del propio Ayuntamiento.

El alcalde ha reconocido que los escritos se registraron después del pleno, pero ha sostenido que se dieron las circunstancias necesarias para entender formalizada la renuncia, al haberse presentado la documentación y haberse comunicado en sesión plenaria. "Ese es el matiz", ha señalado.

Fernández ha añadido que Segura y los otros tres concejales estaban convocados al pleno de la moción de censura, celebrado al día siguiente, y no acudieron, lo que, a su juicio, confirma que ellos mismos actuaron como si hubieran dimitido.

"Por la vía de los hechos ya admiten que han dimitido porque no van al pleno", ha afirmado el regidor, que ha pedido a Segura que aclare "cuándo dijo la verdad", si cuando anunció la renuncia en el Pleno o cuando después ha sostenido que no perdió su condición de concejal.

RECURSO Y DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO

Fernández ha asegurado que su responsabilidad como alcalde es defender los intereses del Ayuntamiento de Malagón y seguir el criterio de los servicios jurídicos y técnicos municipales.

Fernández ha advertido de que la sentencia abre ahora un escenario complejo, ya que en el Ayuntamiento hay concejales que han tomado posesión de sus actas tras las renuncias tramitadas por la Junta Electoral Central.

En este sentido, se ha preguntado si debería celebrarse un pleno con 17 concejales o retirar los derechos a ediles que han jurado o prometido su cargo con un acta que, según ha defendido, los avala.

En este sentido, ha apuntado que el recurso se apoyará en el acta plenaria y en las comunicaciones de la Junta Electoral Central, que permitió la toma de posesión de los sustitutos de los concejales de Somos Malagón.

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento no ha hecho más que seguir los pasos marcados por la documentación oficial y ha considerado que el TSJCM deberá pronunciarse sobre una cuestión que, en su opinión, está clara.

NO VE AFECTADA LA MOCIÓN DE CENSURA

Fernández ha negado que la sentencia ponga en cuestión la moción de censura que permitió al PP acceder a la Alcaldía con el apoyo de un concejal tránsfuga del PSOE.

Según ha defendido, aquella sesión fue convocada conforme a la ley y salió adelante con la mayoría necesaria.

Fernández ha acusado al anterior alcalde de generar inestabilidad y de cambiar de criterio, y ha defendido que su Gobierno ha llegado al Ayuntamiento para aportar "tranquilidad, sensatez, normalidad y sentido común".