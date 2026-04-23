Festiguada reunirá nueve charangas en el casco histórico de Guadalajara el 8 y 9 de mayo

El concejal de Festejos de Guadalajara, Santiago López Pomeda, acompañado del vicepresidente de la Asociación Cultural SonoTK, José Luis González. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este jueves una nueva edición del festival de charangas, denominado Festiguada, que se celebrará los días 8 y 9 de mayo en el casco histórico con el objetivo de dinamizar la ciudad y ofrecer alternativas de ocio, especialmente dirigidas al público joven.

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, acompañado del vicepresidente de la Asociación Cultural SonoTK, José Luis González, ha detallado que el evento, organizado en esta edición por esta asociación, contará con una subvención municipal de 10.000 euros, concedida mediante concurrencia competitiva y que mantiene la cuantía de años anteriores.

El festival se desarrollará en cinco plazas del centro -San Esteban, Prim, Jardinillo, López de Haro y Concejo- con pasacalles gratuitos a cargo de nueve charangas que actuarán desde el vermú hasta la tarde-noche.

Además, la programación se completará con conciertos y sesiones de DJs en la plaza de toros, donde las actuaciones tendrán un coste de unos 10 euros por un abono para los dos días, en horario de tarde y noche.

Desde la organización, su vicepresidente, José Luis González, ha subrayado que el objetivo es "que la gente salga a la calle" y que el festival genere "ambiente y unión", con propuestas musicales dirigidas a todos los públicos.

López Pomeda ha incidido en que el Consistorio apuesta por "dinamizar el casco histórico" y apoyar también a la hostelería local, destacando que iniciativas como esta contribuyen a "transformar la ciudad".

OMAR MONTES EN FERIA CHICA

Por otro lado, el edil ha avanzado que el cantante Omar Montes actuará de forma gratuita durante la Feria Chica en el Paseo del Ocio, si bien ha asegurado que el coste será "muchísimo menor" al de otras ciudades españolas, contemplándose una duración aproximada de unos 45 minutos.

MURO EN LAGUNA CHICA

Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado el inicio "en aproximadamente un mes" de las obras para construir un muro de contención en la calle Laguna Chica, con una inversión cercana a los 200.000 euros, para resolver los problemas de desprendimientos que afectan a los vecinos desde hace dos décadas.