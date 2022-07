El Festival de Almagro culmina su 45 edición con 30.575 espectadores, 435.246 euros de recaudación y el 80% del aforo

CIUDAD REAL, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Almagro ha clausurado su 45 edición con un total de 30.575 espectadores que han disfrutado de la programación y una recaudación en taquilla que ha ascendido a 435.246,70 euros y una ocupación de esta edición que alcanza el 80%.

El director del Festival, Ignacio García, ha presentado este lunes el balance de la cita, que este año ha recuperado la normalidad y los aforos completos tras dos años de pandemia, con 96 funciones a cargo de 46 compañías nacionales y 16 internacionales a través de la riqueza patrimonial del Siglo de Oro.

"El público ha vuelto a llenar los teatros, las plazas y los barrios con una afluencia masiva. El balance es muy positivo y muy entusiasta, seguimos ensanchando el Siglo de Oro, manteniendo el canon poético con el que se forjó, para que cada vez quepa más gente", ha afirmado el director.

La cita se ha desarrollado principalmente en los espacios habituales: Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, Aurea, Casa Palacio de Juan Jedler, Casa Palacio de los Villarreal y Teatro Municipal, ha informado el festival en nota de prensa.

Se han representado un total de 96 funciones de teatro, música y danza, 66 de producción nacional y 30 de producción internacional, con una participación total de 56 compañías artísticas, de ellas 40 fueron nacionales y 16 internacionales.

Uruguay ha sido el país invitado de honor, además compañías de otros 9 países han visitado el Festival, entre ellos Guatemala por primera vez. Han participado 12 comunidades autónomas, y en esta edición Galicia ha sido la comunidad autónoma invitada.

El país ha presentado títulos emblemáticos del repertorio del Siglo de Oro como Semíramis, El perro del hortelano o El príncipe constante, junto a compañías como la Comedia Nacional, El Galpón o la visión sobre Góngora que establecen Sandra Massera, Gustavo Espinosa y Carlos Rehermann.

A todo ello se ha sumado la gentileza del artista HOGUE (Horacio Guerriero), que ha realizado la imagen del cartel del festival y la belleza del verso de la poeta Ida Vitale, 'Ser en la noche un ser como en el día', lema de esta edición.

A Uruguay se le han sumado 9 países más: Colombia con Amo y criado, Argentina con La celosa de sí misma, México con teatro de calle Amor: laberintos para cuerpos y pantallas y con En perseguirme, mundo, ¿qué interesas?, gracias a la implicación de AECID. Chile y Estados Unidos se acercaron a La vida es sueño.

Por primera vez, Guatemala ha llegado con su visión para calle de El Popol Vuh, que se sumó en la mirada internacional a la presencia de Costa de Marfil con una versión diferente sobre El Burlador de Sevilla de Claramonte, sobre Don Juan, o la inglesa de Mirar a los mirones.

Además la Association for Hispanic Classical Theater (AHCT) ha reunido en Almagro, en torno al congreso La comedia entre dos mundos, a las principales universidades que estudian el Siglo de Oro en Estados Unidos.

GALICIA, CCAA INVITADA

Como comunidad invitada, Galicia ha seguido, de este modo, la senda abierta por el festival para descentralizar el canon eminentemente castellano del Siglo de Oro, y compartir las lenguas cooficiales y los acentos de otras teatralidades clásicas.

A través de coproducciones realizadas bajo el amparo del Centro Dramático Galego, la comunidad gallega ha presentado En trovar xace entendemento; Estrela do día, de Quico Cadaval, sobre las Cántigas de Santa María de Alfonso X; La Toffana, escrita por la novelista Vanessa Monfort; A barca do Inferno, sobre la obra homónima de Gil Vicente, y Arte sen guión, una propuesta que investiga e indaga en la posibilidad de la existencia de un teatro medieval en gallego del que no existen obras escritas.

Compañías llegadas de Canarias, Extremadura, Madrid, Cataluña y Asturias han presentado sus espectáculos en el Festival. Destaca la presencia de colectivos de Castilla-La Mancha con piezas como Oliva,La malcasada, La comedia por llegary El amor enamorado.

Sin olvidar el talento local almagreño encarnado por El Taular con El teatro de sus mercedes, Il Parnasso Musical, Teatralizadas Corral de Comedias con Biciversoy La Banda de Música.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha recordado la figura de su creador con Yo soy Adolfo Marsillach.

Además ha presentado los espectáculos El diablo cojuelo, con dramaturgia de Juan Mayorga y dirección de Ester Nadal; El burlador de Sevilla, con dirección de Xavier Albertí y Lo fingido verdadero, con dirección de Lluís Homar.

La programación de esta edición ha mantenido vigente y en escena los grandes títulos del repertorio del Siglo de Oro como La vida es sueño, El perro del hortelano, Don Gil de las calzas verdes, Semíramiso El burlador de Sevilla, entre otros.

MUJERES

En esta edición ha participado el grupo de Teatro Yeses, formado por mujeres presas, que ofreció la obra Descalzas, en colaboración con el Instituto de las Mujeres y con Instituciones Penitenciarias.

Se han programado además proyectos vinculados a la autoría femenina y a las mujeres del Siglo de Oro como los espectáculos Qué mujer prodigio soy, con dramaturgia de Juana Escabias; Eufrasia, con dirección de Rosa Fernández, o el espectáculo Malvivir, sobre las pícaras, interpretado por Aitana Sánchez-Gijón y Marta Poveda.

La programación ha contado con 7 escritoras del Siglo de Oro a lo que hay que sumarle la participación artística de 22 directoras de escena y 24 escritoras contemporáneas.

La incidencia cultural, económica y social del Festival ha sido posible gracias al trabajo del equipo del Festival y del Patronato de la Fundación (Ministerio de Cultura y Deporte, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real, Ayuntamiento de Almagro, Museo Nacional del Teatro, Compañía Nacional de Teatro Clásico y Universidad de Castilla-La Mancha).