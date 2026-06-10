Festival Antorchas de Albacete celebrará su quinta edición con La M.O.D.A., Rigoberta Bandini y Carlos Ares en su cartel

Presentación del Festival Antorchas. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Antorchas de Albacete celebrará su quinta edición entre los días 18 y 20 de este mes de junio, un evento que tendrá a conjuntos como La M.O.D.A, Rigoberta Bandini, Carlos Ares, Carolina Durante, Ojete Calor, Los Enemigos, Sidecars, Vuelo Fidji, Zahara Rave, Carletti Porta y Curro Vilero, entre otros, en su cartel.

Durante el acto celebrado en la explanada del Museo de la Cuchillería, conducido por Javier Munera, el alcalde, Manuel Serrano, ha señalado que es un orgullo comprobar cómo en tiempo récord el Festival Antorchas "se encuentra en los circuitos de los mejores festivales de nuestro país", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Manuel Serrano ha señalado que el hecho de que el Antorchas sea un festival totalmente consolidado y de éxito se debe al magnífico trabajo conjunto realizado entre los organizadores, instituciones, patrocinadores, artistas y el público, asegurando que "cuando se escucha a la sociedad y la cultura se deja en manos de profesionales, se consiguen grandes resultados".

En opinión del alcalde, "el Antorchas no es una propuesta musical o gastronómica al uso, sino una experiencia que forma parte de la identidad de Albacete y del orgullo colectivo que sentimos de ser albaceteños", asegurando que "lo que hace volver a la gente no es el festival, sino los grandes momentos y los recuerdos impregnados en la retina que se llevan de su paso por nuestra ciudad".

LA PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación del Antorchas 2026, comenzará el próximo jueves, día 18, de la mano de grupos locales en la final del XXXVII Concurso de Música Moderna 'Memorial Alberto Cano', con las actuaciones de Hoonine y Marlena desde las 18:30 horas y entrada gratuita en el Recinto Ferial, como un ejemplo más del compromiso del Ayuntamiento con el talento local y con la cultura.

En este sentido, Manuel Serrano ha destacado el gran acierto que ha supuesto unir el Memorial Alberto Cano al Antorchas, ya que además de apoyar el talento local, supone un gran aliciente para los grupos locales poder actual en este festival y en el Recinto Ferial.

El viernes 19 de junio subirán al escenario artistas y bandas como La M.O.D.A., Rigoberta Bandini, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, Ginebras, We Are Scientists, Aguacate y Mango y Paquita Calavera, además del espacio gastronómico Templete Food Market.

El sábado 20 se cerrará la programación con Carolina Durante, Ojete Calor, Elyella, Los Enemigos, Sidecars, Vuelo Fidji, Zahara Rave, Carletti Porta y Curro Vilero.

La Gastroexperience tendrá lugar del viernes 19 al domingo 21 en el Museo de la Cuchillería, con cuatro estrellas Michelin unidas en torno a la tradición manchega y la técnica contemporánea, explicando que la experiencia multisensorial correrá a cargo de chefs de prestigio como Fran Martínez, del Restaurante Maralba, Juan Monteagudo de Ababol, y Javier Sanz y Juan Sauquillo, del Restaurante Oba, con postres a cargo de Rocío Arroyo.

Además, una de las grandes novedades de la quinta edición de Antorchas Festival será el AntorchasMasterChef: una experiencia gastronómica, educativa y participativa que se celebrará el próximo 20 de junio en el Paseo de la Libertad y que permitirá a niños y jóvenes acercarse al mundo de la cocina a través de retos, dinámicas y actividades inspiradas en el exitoso formato televisivo MasterChef.

EN EL MAPA DE LOS GRANDES FESTIVALES

Por su parte, el diputado provincial de Juventud, Dani Sancha, ha comentado la capacidad que tiene este festival para proyectar una imagen moderna, dinámica y atractiva de la provincia, al tiempo que genera actividad económica, atrae visitantes y crea oportunidades para el sector cultural y creativo, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Conforme ha valorado, 'Antorchas' es un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de desarrollo y de promoción territorial, reuniendo a miles de personas en torno a una propuesta de calidad que sitúa a Albacete en el mapa nacional de los grandes festivales.

Además, el diputado provincial ha destacado el valor estratégico que tiene la gastronomía como elemento de promoción turística y de generación de oportunidades para la provincia, reforzando el trabajo conjunto que la institución mantiene con la Asociación de Cocineros de C-LM para impulsar la excelencia gastronómica albacetense en este evento.

En nombre de la institución provincial, Sancha ha reiterado el compromiso con iniciativas que, como Antorchas Festival, contribuyen a fortalecer la oferta cultural de Albacete, generan impacto económico y turístico y proyectan al exterior una imagen de provincia abierta, creativa y llena de talento.