El Festival Gigante arranca este jueves en Guadalajara con una jornada inaugural gratuita y 23.000 asistentes previstos

Presentación del Festival Gigante. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Gigante ultima en el Paseo del Ocio de Guadalajara los preparativos para su duodécima edición, que arrancará este jueves con una jornada de conciertos de acceso gratuito y que espera reunir a unas 23.000 personas durante sus tres días de programación (del 27 al 29 de este mes).

El Ayuntamiento y la dirección del festival han destacado ante los medios de comunicación este miércoles la consolidación de esta cita musical como uno de los principales eventos culturales de la ciudad y su capacidad para generar actividad económica y turística.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha defendido la apuesta municipal por un festival que, a su juicio, trasciende el ámbito estrictamente musical para contribuir al impulso del comercio, la hostelería, la restauración y el turismo de Guadalajara.

"El Festival Gigante está en Guadalajara y Guadalajara está con el Festival Gigante", ha señalado López Pomeda durante la presentación de los últimos detalles de esta edición, subrayando que el Ayuntamiento es el principal patrocinador de una cita que permite además proyectar la ciudad entre los miles de visitantes que se desplazan hasta ella.

En este sentido, ha incidido en que como este evento contribuye también a situar a Guadalajara "en el mapa" gracias a la llegada de público procedente de distintas comunidades autónomas y a la posibilidad de que los asistentes conozcan también el patrimonio y la oferta turística y gastronómica de la ciudad.

La principal invitación para los vecinos llegará este jueves, cuando se abrirán las puertas del festival con entrada completamente gratuita.

López Pomeda ha animado a los ciudadanos a acercarse para conocer el recinto y disfrutar de una primera jornada de música sin coste.

"Es una oportunidad para que cualquier persona de la ciudad pueda conocer cómo se organiza este festival y, sobre todo, disfrutar de la buena música aquí en Guadalajara", ha destacado.

Por su parte, el director del Festival Gigante, Alfonso López, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha destacado la colaboración de las distintas áreas municipales, entre ellas Policía Local, Deportes y Jardines, así como la puesta en marcha de lanzaderas para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

López ha explicado que más de 25 camiones han participado en el montaje y que este año se han introducido pocas modificaciones respecto a la pasada edición, dado el buen funcionamiento del espacio del Paseo del Ocio.

Entre los pequeños cambios figuran el traslado de la zona VIP a uno de los laterales, una barra central más amplia, mejoras en la iluminación de los baños y de la zona infantil y ajustes en la zona de restauración.

El objetivo, ha explicado el director, es mantener un recinto "cómodo" y "familiar", que permita disfrutar de los conciertos sin grandes esperas y que sea también adecuado para acudir con niños.

El festival mantiene además un segundo escenario en la Plaza Mayor, que este año incorpora una cubierta para proporcionar sombra al público.

Una mejora especialmente pensada para hacer más confortable la experiencia en este espacio urbano durante las horas de mayor exposición al sol.

La programación, ya conocida, vuelve a apostar por la variedad de estilos, con presencia de pop, rock, electrónica y otros géneros.

Entre los nombres destacados figuran La M.O.D.A. y Ultraligera, que actuarán el viernes, además de Belén Aguilera, La Cabra Mecánica, Chimo Bayo y Septeto Santiaguero, junto a distintas propuestas emergentes.

Precisamente, Alfonso López ha animado al público a aprovechar la jornada inaugural gratuita para descubrir nuevos artistas, citando entre sus recomendaciones a Ángela González, Dopplers y Karlek y las Panteras.

El director ha reivindicado así el carácter ecléctico de un festival que busca combinar grandes nombres con artistas menos conocidos, de manera que el público pueda acudir a disfrutar de sus grupos favoritos pero también descubrir a quienes puedan convertirse en referencias musicales en los próximos años.

La organización calcula que la duodécima edición reunirá a unas 23.000 personas, frente a los 21.000 asistentes registrados el pasado año.

Una cifra que, según López, confirma que el Festival Gigante es ya "un festival asentado", con público fiel y capacidad para atraer visitantes de todas las comunidades autónomas.

Esa procedencia exterior refuerza también la dimensión turística de la cita.

El director del festival ha señalado que muchos asistentes aprovechan su estancia para descubrir Guadalajara, una ciudad que, a su juicio, sorprende por su patrimonio, sus museos, el Palacio del Infantado y su gastronomía.

Con los escenarios y las principales infraestructuras ya instalados y los últimos detalles a punto de concluir, Guadalajara se prepara así para tres jornadas de música en un recinto que el Ayuntamiento y la organización consideran especialmente adecuado para albergar un evento de estas dimensiones.