El Festival Innovart 'Cultura de Pueblo' de Los Cerralbos suma una nueva edición este viernes y sábado - INNOVART

TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Innovart 'Cultura de Pueblo', de la localidad toledana de Los Cerralbos celebra su undécima edición los próximos 17 y 18 de julio con una extensa programación cultural para todas las edades.

La muestra que acerca el arte urbano, contemporáneo o de vanguardia al medio rural, comienza en la tarde del viernes 17 de julio con la coreógrafa Marta Agüero y su grupo de bailaoras cerralbeñas actuando en los domicilios de personas mayores de la localidad, para concluir por las calles de Los Cerralbos bailando para todos los vecinos y visitantes que se quieran acercar, ha informado la organización en nota de prensa.

También en la jornada vespertina del viernes tendrá lugar la inauguración de las exposiciones de fotografía situadas en los alrededores de iglesia de los artistas Gema Carretero, dedicada a retratos de habitantes de Los Cerralbos, y Julián Suela, que ha inmortalizado amaneceres desde distintos puntos del municipio.

El primer día concluirá con el concierto de Tokyo Rock en las inmediaciones de las terrazas de los bares Tacoa y Casa Empleitas, situadas en la calle Joaquín García de la Torre. En el mismo espacio varios djs locales cerrarán la velada.

El sábado 18 de julio las actividades se concentrarán en Recinto Deportivo Municipal 'José Ángel de la Casa' y en la Piscina Municipal. En torno a las 11.00 horas darán comienzo los talleres impartidos por Mi sueño Cumplido, Lunalia, Esperanza Jiménez, Damián García y Paloma Agüero.

En ellos se podrá jugar al ajedrez, crear arañas, paracaidistas o pomperos con materiales reciclados. También hacer una gallina de patchwork y aprender a obtener información objetiva en Internet. El mercadillo de artesanía ocupará todo el paseo del parque municipal en lo que será la edición con mayor número de expositores.

La recién creada Asociación Cultural al-Ahín estará informando y mostrando los primeros trajes que han elaborado con el fin de recuperar la fiesta de morraches y danzantes que se realizaba en Los Cerralbos años atrás.

Además, Marín Vaquerizo repite en Innovart para dar a conocer los últimos avances en su proyecto Decerralbos.es, en el que está creando árbol genealógico cerralbeño online. Por la tarde, la Asociación Arte en las Manos invitará a realizar labores de ganchillo.

Lunalia hará volar la imaginación de los más pequeños con cuentacuentos y el colofón lo pondrán los polvos de colores lanzados al aire en la fiesta holi.

Como viene siendo habitual, desde primera hora de la mañana, dj's oriundos y algunos forasteros estarán animando el bar de la piscina. Este año el cartel de "pinchadiscos" está compuesto por Dj Tente, Jaraneros Djs, Roots Soundsystem, Dj Mudhi, Dj Tropical, Dj 80, Dj Teno; Yes Perolsen, Danzäntas Show, Dj Jesu, Vecinos Djs, Dj Aleatorio, J.P.; RSK, Burriagas Dilléi y Platos Combinados Djs.

Innovart está organizado por Burriagas Producciones, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Cerralbos y la Diputación de Toledo, y patrocinado por Ticket and Roll y EuroCaja Rural. y con www.michambergodeentretiempo.com como medio oficial.

Desde su inicio en 2004, en el marco de Innovart, por Los Cerralbos han pasado más de 20 actuaciones musicales en directo y 30 DJ's. Supera las 100 acciones artísticas entre las que se encuentran: la pintura mural, el grafiti, obras de vídeo-arte, performances, acciones, baile, instalaciones o intervenciones en el entorno, exposiciones de pintura, arquitectura y escultura.