El Festival Medieval de Hita celebra su 64 edición del 3 al 5 de julio con Rafael Álvarez 'El Brujo' como protagonista

Cartel del Festival Medieval de Hita 2026. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hita celebrará los días 3, 4 y 5 de julio la 64a edición de su Festival Medieval, que contará con Rafael Álvarez 'El Brujo' como principal propuesta, con su representación de El Lazarillo de Tormes.

Durante tres días, la localidad volverá a transformarse en un gran escenario medieval con teatro, música, desfiles, torneos, danza, visitas patrimoniales y actividades para todos los públicos, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El casco histórico de Hita se engalanará un año más para recibir a vecinos y visitantes en una programación que reunirá más de una treintena de espectáculos.

Entre las actividades previstas figuran actuaciones musicales, conciertos, talleres de lucha, danzas, bailes, desfiles carnavalescos, botargas y visitas gratuitas a bodegas, bodegos y a la Iglesia de San Juan Bautista; además contará con la II Edición del Encuentro medieval arcipreste de Hita; en colaboración con la Cátedra arcipreste, en la que se comparten estudios sobre el Libro de Buen Amor y su contexto.

La programación comenzará el viernes 3 de julio con la inauguración en la casa museo del Arcipreste de la exposición Mujer y Comunidad, ser mujer al final de la edad media y la apertura del Mercado en la Puerta de Caballos.

A las 21.30 horas, el grupo Veneranda Dies Ensemble, con la colaboración especial de Manuel Galiana, ofrecerá el concierto Los trovadores del Rey.

La primera jornada concluirá cerca de la medianoche con un espectáculo de fuego a cargo de Crispín d'Olot en la Plaza del Arcipreste.

El sábado 4 de julio concentrará algunos de los momentos más emblemáticos del festival.

La jornada incluirá la representación de la Boda de Don Melón y Doña Endrina y el Combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, escenas inspiradas en El Libro de Buen Amor y protagonizadas por vecinos de la villa.

Ese mismo día, el Caballero Negro regresará al Palenque de Hita para reclamar su trono en uno de los actos más esperados de la programación.

A las 19.30 horas tendrá lugar un torneo con ejercicios y juegos caballerescos, como estafermo, anillas y venablos.

La jornada culminará a las 23.59 horas con una espectacular lucha medieval a pie y a caballo.

Uno de los grandes atractivos de esta edición llegará también el sábado, a las 22.00 horas, en las Ruinas de la Iglesia de San Pedro, donde Rafael Álvarez 'El Brujo' dirigirá y protagonizará la representación de El Lazarillo de Tormes.

Su presencia refuerza el carácter teatral y cultural de un festival profundamente vinculado a la literatura medieval española.

El domingo 5 de julio, la música de dulzainas, nuevos espectáculos de lucha y danza, y los Cuentos de las 1001 noches pondrán el broche final a tres días de celebración en torno al patrimonio, la tradición y la cultura popular.

El Festival Medieval de Hita, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural, fue creado en 1961 por el profesor Manuel Criado de Val.

Desde entonces, se ha consolidado como una fiesta pionera en España, estrechamente ligada a la figura universal de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y a su obra El Libro de Buen Amor.