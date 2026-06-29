El festival Miradas de Danza llega a Guadalajara gratis y al aire libre

Presentación del festival Miradas de Danza. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara vuelve a convertirse en escenario de la mejor danza contemporánea. El festival Miradas de Danza llega a su quinta edición los días 4 y 5 de julio con siete propuestas escénicas de Galicia, Cataluña, Navarra, Ucrania y el Reino Unido que se presentarán al aire libre, de forma totalmente gratuita, frente a la Capilla de Luis de Lucena --Cuesta de San Miguel-- a partir de las 21.00 horas.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha destacado el carácter fundacional del proyecto. "Nació en 2022 con una idea muy clara: acercar a Guadalajara la mejor creación contemporánea en torno al cuerpo y el movimiento, romper barreras y demostrar que la danza también puede emocionar, sorprender y transformar cuando sale de los teatros para encontrarse con la ciudad. Cinco años después, podemos decir que ese objetivo se ha cumplido".

Toquero ha subrayado además la apuesta del Ayuntamiento por una cultura "accesible, abierta y para todos", en la que cualquier vecino, independientemente de su edad o de si es habitual de las artes escénicas, pueda descubrir el talento de compañías nacionales e internacionales simplemente paseando por Guadalajara.

El festival está dirigido artísticamente por Andrés Beladiez, creador escénico con trayectoria en festivales de Europa, Asia y América, y gestor cultural que ha dirigido la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha y ha sido asesor artístico de la Red Española de Teatros. Para Beladiez, esta edición supone un salto cualitativo en la ambición del cartel: "Hemos construido un programa que es un viaje: empezamos con piezas íntimas que abren el corazón del espectador y terminamos con catarsis colectivas que transforman la plaza en un ritual compartido. Eso es lo que distingue a Miradas de Danza: no es un escaparate de tendencias, es una dramaturgia de festival".

El director artístico añade que la presencia de una coreógrafa ucraniana como Kateryna Humenyuk no es casual: "Traer a Guadalajara una pieza sobre la migración y la resistencia construida desde el temblor del propio cuerpo es exactamente la clase de apuesta que justifica un festival como este. La danza contemporánea habla del mundo, y este año el mundo exige ser escuchado".

El viernes 4 de julio abrirá la noche Lola y los lamentos, de la gallega Andrea Castro, un solo de teatro físico de diez minutos en el que un alter ego escénico atraviesa la crisis de identidad que provoca la ruptura con las creencias heredadas. Le seguirá Trémolo, de la coreógrafa ucraniana Kateryna Humenyuk --producida por No Bautizados--, una pieza de danza física de dieciséis minutos construida sobre la vibración y el temblor como materiales expresivos, atravesada por los temas de la migración y la resistencia. La noche del viernes se cierra con dos piezas de calle: Tempo y tono, del catalán Edward Tamayo --compañía La Cerda--, una exploración conceptual sobre la musicalidad del movimiento en la que el espectador y el entorno forman parte de la partitura; y Diz-me, meu amor, el dúo de Raquel Ferradás y María de Vicente, una celebración del amor y la complicidad construida desde el contact improvisation y el peso compartido.

El sábado 5 de julio llega la propuesta internacional del festival: ORB, de la compañía británica Vanhulle Dance Theatre, un dúo de veintidós minutos avalado por el Arts Council England que combina partnering acrobático e impulsos inspirados en las artes marciales con una dramaturgia cuidada. Le sigue Manifesto, del catalán Ángel Durán, un quinteto de cuarenta minutos que convoca el espíritu de las subculturas urbanas y transforma la plaza en escenario de un ritual colectivo de evasión y resistencia. Como colofón de la edición y como representación estrella, Marcos Morau -Premio Nacional de Danza- presenta Los perros, junto a Led Silhouette: cuarenta minutos de danza pasional protagonizados por Jon López y Martxel Rodríguez, en un viaje desde el trance de la repetición hasta la catarsis, con el sello inconfundible de la hiperarticulación y la distorsión postural que caracterizan al coreógrafo navarro.

Miradas de Danza está organizado por la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Guadalajara con el apoyo del Ministerio de Cultura y de A Cielo Abierto. En sus cinco ediciones ha reunido compañías de proyección nacional e internacional en un enclave patrimonial único, sin ningún coste para el público, consolidándose como referente dentro del circuito especializado de las artes del movimiento en España.

FITO Y FITIPALDIS LLEGAN AL BUERO VALLEJO

Al término de la presentación del festival, el concejal de cultura Javier Toquero aprovechó el escenario para lanzar un anuncio: Guadalajara acogerá a Fito y Fitipaldis los días 23 y 24 de abril de 2027 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, dentro de su gira 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios', el formato más íntimo y cercano con el que la banda liderada por Fito Cabrales recorre España tras arrasar en estadios y grandes recintos. "Son conciertos para espacios limitados, con una puesta en escena diseñada para sentir la música de otra manera", subrayó Toquero, quien quiso remarcar que Guadalajara "no solo acoge la mejor danza contemporánea gratuita en la calle, sino que también atrae a los grandes nombres de la música en vivo". Las entradas salen a la venta este martes 30 de junio a las 12.00 horas a través de la web oficial de la banda.