El Festival de Música Barroca trae a Albacete al violonchelista Jean-Guihen Queyras el jueves 22 de enero

Presentación de la 11ª edición del Festival de Música Barroca de Albacete.

ALBACETE 9 Ene. (EUROPA PRESS) - La XI edición del Festival de Música Barroca de Albacete (FEMUBA), previsto del 12 al 25 de enero, contará con la participación de uno de los mejores violonchelistas del mundo, el intérprete Jean-Guihen Queyras, que tocará el jueves 22 las seis suites de Bach con su instrumento Stradivarius.

El diputado de Educación y Cultura, Miguel Zamora, ha presentado este viernes en el palacio provincial la cita, destacando la importancia del festival, "que entronca uno de los valores más profundos de la historia de nuestro país con la participación del talento local e internacional" y que se disfrutará en el Teatro Circo de la ciudad.

El director artístico del FEMUBA, Andrés Alberto Gómez, ha detallado que el festival abrirá este año con una serie de zarzuelas interpretadas por el tenor Marcelo Solís y el pianista José Ángel Onieva, el día 12.

El 16 de enero, el premiado conjunto francés, Esemble O Tempora ofrecerá un concierto de música veneciana escuchada en el icónico Palazzo Barberini.

Como homenaje al 400 aniversario de la muerte del compositor John Dowlnad, el sábado 17 de enero se interpretarán sus Seven Tears en un encargo directo de la organización del festival.

El sábado 24 el homenaje el dúo de Bor Zuljan y Clara Brunet venerarán también la efemérides de Dowlnad con otro concierto de su música del Renacimiento inglés, también en el Teatro Circo.

El sábado 17 y el domingo siguiente, por la mañana, en la plaza del Altozano y de la Constitución, la escuela de danza Cecilia Jiménez pondrá en escena con música y baile pasajes de la obra 'El triunfo del tiempo y del desengaño' del compositor Händel.

Ese mismo domingo por la tarde, en el Teatro Circo, tendrá lugar el concierto de Orquesta Barroca centrado en la familia Bach bajo dirección de Pável Amílcar.

El viernes 23 continuará el espectáculo musical con el clavecín del solista Skip Sempé.

Además de diversos conciertos, el FEMUBA ofrecerá también actividades como obras teatrales para aprovechar la disposición del patio del Teatro Circo, con la comedia 'El Mueble' el 28 de enero, danzas de Cristina Cazorla el día 27, además de la proyección de la película 'Amadeus' en la Filmoteca el día 20 o incluso una cena barroca realizada por AFAEPS el sábado 24.

El director gerente del Consorcio Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, ha destacado la colaboración de las instituciones y empresas privadas como Vinos La Manchuela para traer artistas "de primerísimo nivel" y ayudar a recrear a través de las cenas y la bebida que se ofrecerán durante el festival "el ambiente festivo con el que se disfrutaba la música barroca en sus tiempos".

La concejal de cultura del Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, ha visto esta XI edición del festival "como una consolidación, no sólo por la calidad de la programación y el prestigio de los intérpretes que participan, sino también por la colaboración entre empresas e instituciones para generar interés por un patrimonio cultural e impulsar la vida cultural como un derecho".