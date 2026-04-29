El Festival Oro Viejo regresa a Albacete capitaneado por DJ Nano y erigido en un homenaje a la cultura electrónica

Cartel del Festival. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha anunciado la celebración del Festival Oro Viejo, que regresa a la ciudad consolidándose como "una de las grandes citas musicales" del calendario local. En palabras de la concejala, "Albacete se prepara por segundo año consecutivo para vivir una de las noches más especiales de su agenda musical, con un tributo a la música de baile de este país que forma parte de nuestra memoria colectiva".

Serrallé ha destacado que "este festival es un homenaje a generaciones enteras que han crecido al ritmo de estos sonidos y una apuesta firme de este equipo de Gobierno por ofrecer propuestas culturales de calidad, diversas y abiertas a todos los públicos", según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Asimismo, ha subrayado que siguen "trabajando para posicionar a Albacete como un referente cultural y de ocio, dinamizando la ciudad y generando oportunidades tanto para el sector creativo como para la hostelería y el comercio".

El próximo sábado 9 de mayo de 2026, dando comienzo a las 17.00 horas, el recinto de la Caseta de los Jardinillos acogerá una edición única de Oro Viejo bajo el concepto '30 Aniversario de DJ Nano'. Este evento se presenta como una cita muy especial dentro del panorama musical, concebida como un homenaje a los himnos, las pistas y los recuerdos que han definido una era en la cultura electrónica de nuestro país.

El cartel estará capitaneado por DJ Nano, figura clave en la historia de la música electrónica nacional, y reunirá a destacados artistas de la escena como Cristian Varela, Ismael Lora B2B Jose Conca, Vicente Maffia B2B Kike Jaén, así como Yvan Corrochano y Bob Garcia. Un cartel diseñado para recorrer las raíces y la evolución de un sonido que marcó a toda una generación.

La experiencia se desarrollará en formato tarde-noche, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar en grupo de una jornada completa donde la música será la protagonista. Todo ello acompañado de una producción premium que incluirá un cuidado despliegue de sonido, visuales y ambientación fiel al universo Oro Viejo.

Las últimas entradas ya están disponibles a través de la web oficial oroviejoalbacete.com.