El Festival PielaRock de El Real de San Vicente homenajeará a AC/DC este sábado

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival PielaRock de la localidad toledana de El Real de San Vicente homenajeará a las leyendas del rock AC/DC este sábado, 6 de agosto. El cartel está formado por Black Back Band, que darán buena cuenta de todos los éxitos de la banda de Angus Young, el rapero local Adry, la rumba fusión de El Club de los 25 y los himnos del pop rock de la década de los 80 de la Nave Rock.

La pandemia obligó a posponer este festival de rock de la toledana Sierra de San Vicente en 2020 hasta el presente año. En 2020 se celebraba el 40 aniversario del álbum 'Back in Black', en el que la banda australiana se despedía de su cantante Bon Scott tras su trágica muerte y daba la bienvenida al también carismático Brian Johnson, ha informado la organización en nota de prensa.

El PielaRock decidió que era el momento de festejar esta efeméride del tercer LP de rock más vendido de la historia, con más de 50 millones de copias, pero desafortunadamente no ha podido ser hasta 2022.

Black Back Band serán los encargados de celebrar el legado de AC/DC, no sólo con los himnos que contiene 'Back in Black' como la canción que da título al LP, 'Hell Bells' o 'Shoot to Thrill' sino también con otros éxitos de su carrera como 'Highway to hell', 'For Those About to Rock (We Salute You)' o 'Thunderstruck'.

Las rimas deslenguadas del artista de hip hop local Adry en temas como 'True Love', que está cerca de alcanzar las 46.000 reproducciones en Youtube, calentarán la velada junto con el combo talaverano El Club de los 25 que fusionan la rumba con mil y un géneros y estilos y Nave Rock, que propondrán un viaje por esas canciones que marcaron la década de los 80.

Las entradas se pueden comprar anticipadamente en el Bar Reloj, situado en la calle Juan de Dios Díaz, número 4 de El Real de San Vicente, por 15 euros o en taquilla durante el día del evento por 20 euros.

El Festival PielaRock forma parte de la programación de la XXXIX Semana Cultural de El Real de San Vicente que tendrá lugar del 4 al 13 de agosto y contará con conferencias, exposiciones, talleres, entre otras actividades.

En la organización de PielaRock colaboran el Excelentísimo Ayuntamiento de El Real de San Vicente, Pipe-Instalación de Placas Solares y el blog musical Mi Chambergo de Entretiempo.