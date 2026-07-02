El Festival 'Te Falta Calle' arranca este jueves y recorrerá cinco escenarios singulares de la provincia de Albacete

Presentación del II Festival de 'Te falta calle'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, ha presentado la segunda edición del festival provincial de teatro de calle 'Te Falta Calle', una iniciativa impulsada por la Diputación de Albacete, que regresa este verano consolidándose como un proyecto pionero en la provincia para acercar las artes escénicas a los espacios públicos y convertir calles, plazas y enclaves patrimoniales en grandes escenarios abiertos a toda la ciudadanía.

Este programa arranca esta misma tarde en el Chalé Fontecha en Albacete, de la mano de 'Faüla' de la compañía Dos en Vilo, que cuenta con una artista natural de El Bonillo, y se extenderá hasta el 12 de julio, integrado por cuatro localidades y espectáculos más, con propuestas multidisciplinares que combinan teatro, clown, circo, danza o música. Todos gratuitos y a las 21.30 horas.

Así, llegará el 9 de julio a Chinchilla de Montearagón con 'Pilots', de La Finestra Nou Circ; continuará el 10 de julio en Letur con 'Cándido', de Lanórdika, y ese mismo día en A*na con 'Glubs', de Villana & Nacho Vilar Producciones; para concluir el 12 de julio en Jorquera con 'Mr. Ritmo', del artista italiano Domenico Ciano. Un artista que aporta una dimensión internacional al festival y cuya gira europea cuenta únicamente con tres paradas en España: Barcelona, Zaragoza y, gracias a 'Te Falta Calle', ésta en La Manchuela.

Acompañado de la alcaldesa de Jorquera, María Pilar Medina, y de la concejala de Cultura de Chinchilla de Montearagón, Emilia García, Zamora ha agradecido la implicación de los municipios en un proyecto que responde a una idea muy sencilla, pero fundamental para la política cultural de la Diputación: la cultura debe salir al encuentro de las personas.

"Entre los objetivos de nuestro Servicio de Educación y Cultura se encuentran la accesibilidad y la democratización de la cultura. Da igual la programación de la que estemos hablando, la disciplina*, que sean bandas de música, animación a la lectura, danza, teatro, circo*, la finalidad es que las propuestas lleguen a la mayor parte de la población y, si encima somos capaces de elaborar paquetes de programas culturales que lleguen a los pueblos, mejor que mejor", ha afirmado el diputado, explicando que ahí está el origen de este festival.

Además, ha indicado que se ha trabajado mucho en esta segunda edición para consolidarlo y hacerlo crecer, "no sólo con cariño artístico, sino atendiendo a las demandas culturales de nuestros pueblos, para hacer llegar cada vez más disciplinas artísticas distintas a espacios escénicos tan variopintos como lo es la belleza que tienen las calles de los numerosos pueblos que conforman conjuntos históricos artísticos, que son muchos en la provincia".

En este sentido, Zamora ha apuntado que este programa fue orientado, precisamente, a que esos espacios públicos se llenaran de arte y de teatro, "lo que los embellece aún más", señalando que la elección de las localidades responde, precisamente, a su singularidad patrimonial, histórica o paisajística, y da lugar a "experiencias novedosas para el público, que se encuentra el arte en las calles de su localidad y sabemos que el patrimonio local y el teatro maridan a la perfección".

El diputado ha destacado que 'Te Falta Calle' se consolida así como una herramienta para avanzar en la democratización de la cultura, acercando propuestas escénicas de gran calidad a municipios con un importante valor patrimonial y paisajístico y contribuyendo, al mismo tiempo, a dinamizar el turismo cultural en la provincia y también a incentivar la producción propia, que es otro de los objetivos de la Diputación.

"Junto a la atracción del talento, trabajamos para que el talento local se vea reflejado en nuestras programaciones y para generar sinergias e incentivos para que cada vez existan más producciones propias que llevar a nuestras programaciones", ha aseverado Zamora.

UN FESTIVAL QUE CRECE CON IMPORTANTES NOVEDADES

Así, entre las novedades que incorpora esta segunda edición destaca la creación del 'Obrador de Te Falta Calle', tal y como ha remarcado el diputado, detallando que es algo similar a un laboratorio de creación.

La finalidad es fomentar la innovación, la colaboración entre disciplinas y la creación de nuevos espectáculos que se mostrarán de forma inédita en la presentación de la tercera edición de este festival en 2027. De hecho, está previsto que esta convocatoria se publique el próximo mes de septiembre y será resuelta antes de finalizar el año, permitiendo a la propuesta seleccionada desarrollar su proyecto durante los meses previos a su estreno.

Otra de las novedades dada a conocer por el diputado, es el traslado del festival al verano, favoreciendo unas mejores condiciones para disfrutar de la cultura al aire libre en horario nocturno, así como la dimensión internacional que adquiere esta edición gracias a la participación del artista italiano Domenico Ciano.

Por su parte, tanto la alcaldesa de Jorquera, María del Pilar Medina, como la concejala de Cultura de Chinchilla de Montearagón, Emilia García, han agradecido la elección de su localidades para acoger "este gran acontecimiento", y han felicitado al Servicio Provincial de Educación y Cultura por su trabajo.

Así, la alcaldesa de Jorquera ha asegurado que en su localidad están ilusionados con este festival y ha subrayado que lo van a recibir "con los brazos abiertos", apuntando su disposición para todo aquello que contribuya a dar visibilidad a su pueblo.

Además, ha explicado que tienen mucha ilusión y están trabajando en la difusión del espectáculo tanto en Jorquera como en la comarca, y ha señalado la idoneidad de las fechas, ya que son muchas las personas que vienen a pasar el verano, indicando también la elevada proyección turística que tiene.

"Ahora no nos queda nada más que disfrutarlo, vivir el momento, que sea todo un éxito y que la participación sea grande", ha concluido Medina.

Finalmente, la concejala de Chinchilla, también ha puesto el foco en la idoneidad de las fechas, y ha dado la enhorabuena a la Diputación por esta actividad, subrayando "que es un tipo de cultura participativa, donde los asistentes no son meros espectadores; aquí va a haber mucha participación".

Además, ha destacado el carácter circense del espectáculo que se desarrollará en su municipio, al tiempo que ha explicado la elección de la Plaza de La Mancha como escenario, advirtiendo la importancia que tiene.

"Es un enclave para nosotros muy importante, es el enclave abierto principal por excelencia, y ha sido escenario de muchísimos actos a lo largo de su historia y sobre todo en verano", ha apuntado, indicando que en estas fechas se llena de vida.