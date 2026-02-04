Las Fiestas Patronales de San Pantaleón de Mestanza ya son de Interés Turístico Regional

Archivo - Vista de Mestanza. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CIUDAD REAL 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de este miércoles una resolución por la que se otorga el título de Fiesta de Interés Turístico Regional a las Fiestas Patronales de San Pantaleón de Mestanza, Ciudad Real.

La declaración, realizada por la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta, llega tras el informe favorable al expediente emitido al efecto por el Delegado Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real, de 12 de noviembre de 2025, tal y como indica la resolución recogida por Europa Press.

Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación.