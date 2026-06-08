Las Fiestas de San Juan traerán a Albacete más de diez días de cultura, música y celebración compartida

Presentación del programación de las Fiestas de San Juan 2026 de Albacete - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado la programación de las Fiestas de San Juan 2026, una propuesta que se desarrollará del 12 al 24 de junio y que volverá a convertir a la ciudad en un gran espacio de encuentro ciudadano a través de la música, el folklore, las tradiciones populares, la actividad cultural y los actos en honor al Patrón de Albacete, San Juan Bautista.

El alcalde ha estado acompañado por la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, representantes de los grupos de folklore Magisterio, El Trillo, Espigas de La Mancha, Ronda Algazara y San Pablo; la Unión Musica de Albacete, además de Javier Sevilla, de Alboroto Producciones; Ana Rueda, vicepresidenta del Orfeón de La Mancha; Tamara Cifuentes, en representación de Mapache Events; Pepe Belmonte, en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA); y Sergio Martínez, director de la Escuela Taurina de Albacete.

El alcalde ha destacado la importancia estratégica de estas celebraciones para la ciudad, asegurando que "las fiestas de San Juan son una oportunidad para fortalecer nuestra identidad colectiva, dinamizar la actividad económica, apoyar al tejido cultural local y seguir proyectando una imagen de Albacete como ciudad viva, dinámica y culturalmente activa".

Asimismo, Serrano ha animado a la ciudadanía a consultar la programación completa y a participar activamente en unas celebraciones "pensadas para todos los públicos y construidas gracias al trabajo conjunto de colectivos, asociaciones y entidades que enriquecen la vida cultural de Albacete".

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha destacado el carácter integrador de una agenda que "combina la fuerza de nuestras tradiciones con propuestas culturales de primer nivel", subrayando que "son una magnífica oportunidad para encontrarnos y seguir fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a una ciudad que vive la cultura como un elemento de unión y convivencia".

MÚSICA, CULTURA Y TRADICIÓN DESDE EL 12 DE JUNIO

La programación arrancará el viernes 12 de junio con la primera de las citas del XI Festival de Jazz Terraza Vialia, que abrirá su cartel con la actuación de Zoot Suiters a las 21.00 horas en la Terraza de la Estación Vialia. El ciclo continuará el sábado 13 con el concierto de EME EME Project y finalizará el domingo 14 con la actuación de Aretha y los Franklin, consolidando una propuesta que se ha convertido en una referencia para los aficionados al jazz en la ciudad, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El sábado 13 de junio tendrá lugar además uno de los encuentros musicales más consolidados del calendario cultural albaceteño: el XXXIV Encuentro Coral San Juan, que se celebrará a las 19.30 horas en el Teatro Circo con la participación del Coro Sotto Voce de Cuenca, la Coral Polifónica de Ciudad Real y el Orfeón de La Mancha de Albacete. La entrada será gratuita.

La música volverá a ocupar un papel protagonista con la celebración de la Fiesta de la Música, una iniciativa internacional que este año llegará a Albacete los días 17, 18 y 21 de junio, llevando actuaciones y propuestas musicales a diferentes espacios de la ciudad como la Plaza del Altozano, el Parque Abelardo Sánchez, la Plaza de la Constitución, la calle Marqués de Molins, la Plaza Mayor y el Museo Municipal.

Uno de los grandes ejes de la programación será nuevamente el Festival Antorchas, que celebrará su quinta edición entre los días 18 y 20 de junio en el Recinto Ferial. La programación comenzará el jueves 18 con la final del XXXVII Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano, con las actuaciones de Hoonine y Marlena desde las 18.30 horas y entrada gratuita.

El viernes 19 de junio, desde las 18.00 horas, subirán al escenario artistas y bandas como La M.O.D.A., Rigoberta Bandini, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, Ginebras, We Are Scientists, Aguacate y Mango y Paquita Calavera, además del espacio gastronómico Templete Food Market.

La programación del sábado 20 reunirá a Carolina Durante, Ojete Calor, Elyella, Los Enemigos, Sidecars, Vuelo Fidji, Zahara Rave, Carletti Porta y Curro Vilero, completando uno de los carteles más ambiciosos de las fiestas. Ese mismo día, a partir de las 10:00 horas en el Paseo de la Libertad, se celebrarán los talleres infantiles organizados junto a MasterChef y Aguas de Albacete dirigidos a niños y jóvenes de entre 7 y 16 años.

La programación mantendrá un protagonismo especial para el folklore tradicional manchego. El sábado 20 de junio, a las 20.30 horas en la Plaza del Altozano, se celebrará el XL Festival Nacional de Folklore de San Juan, con la participación del Grupo Coros y Danzas Museo de las Huertas de Alcantarilla (Murcia) y el Grupo de Danzas Manchegas Magisterio de Albacete.

LA GRAN NOCHE DE SAN JUAN

El momento más emblemático de las fiestas llegará el martes 23 de junio con la tradicional Noche de San Juan. A las 22.00 horas, frente a la Puerta de Hierros del Recinto Ferial, tendrá lugar el acto de Manchegas en la Noche de San Juan, con la participación de Coros y Danzas San Pablo, el Grupo de Danzas Manchegas Magisterio y el Grupo Folklórico Espigas de La Mancha.

A las 22.55 horas, la Catedral de San Juan Bautista acogerá el tradicional toque festivo de campanas que marcará el inicio de la celebración. Seguidamente, a las 23.00 horas, partirá desde la Plaza del Ayuntamiento hasta los Ejidos de la Feria el tradicional Desfile de Antorchas, uno de los actos más multitudinarios y simbólicos de estas fiestas.

La noche continuará con la Quema de la Hoguera de San Juan a las 23.30 horas, el Castillo de Fuegos Artificiales a medianoche y, desde las 00.20 horas en el Recinto Ferial, la tradicional Verbena de San Juan, amenizada por la Orquesta Miami y acompañada de degustación de paloma sanjuanera y rollicos de anís.

EL DÍA DEL PATRÓN

Las fiestas concluirán el miércoles 24 de junio con una intensa jornada dedicada al Patrón de la ciudad. A las 09.45 horas se celebrará la tradicional Misa Manchega en el Parque Abelardo Sánchez, organizada por la FAVA y oficiada por el Obispo de Albacete. Posteriormente, a las 10.00 horas, tendrán lugar las populares vaquillas en la Plaza de Toros con entrada gratuita.

Por la tarde, a las 19.00 horas, la Plaza de Toros acogerá una novillada sin picadores de promoción de escuelas taurinas, con alumnos de las escuelas de Albacete, Málaga y Valencia.

La programación se cerrará con el XXXIV Festival Local de Folklore San Juan, coordinado por Coros y Danzas El Trillo. El desfile comenzará a las 20.00 horas y las actuaciones a las 20.30 horas en la Caseta de los Jardinillos, con la participación de Coros y Danzas El Trillo y Ronda Algazara.