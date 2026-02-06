Finalizados los trabajos en el sondeo que abastece de agua al municipio de Atienza

Visita del presidente de la Diputación, José Luis Vega, al municipio de Atienza. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, acompañado por el diputado delegado de Proyectos y Cooperación Técnica, Raúl de la Fuente, el diputado delegado de Centros Comarcales, Pedro David Pardo, y personal de los servicios técnicos de la Institución provincial, ha visitado este mediodía el municipio de Atienza para informar a su alcalde, Pedro Loranca, sobre el resultado de los trabajos realizados por la Diputación en una de las tres captaciones que posee el municipio.

Las actuaciones, ejecutadas por una empresa especializada, han consistido en la extracción de la bomba que permanecía atrapada en el sondeo principal que abastece al municipio y en la renovación de todo el sistema, incluyendo la instalación de una nueva bomba, tuberías, cableado y conexiones eléctricas, tal y como ha trasladado la Institución provincial en nota de prensa.

Una vez finalizada la intervención, la Institución provincial encargó una analítica del agua del sondeo, cuyos resultados, obtenidos ayer jueves, han sido comunicados al alcalde.

Los mismos indican que el agua presenta niveles de arsénico muy inferiores a los máximos permitidos por normativa sanitaria vigente.

La Diputación queda ahora a la espera de que el Ayuntamiento de Atienza, como administración responsable del abastecimiento de agua de consumo humano para la población, solicite la conexión del sondeo al depósito.

Para ello, la Institución provincial ha recomendado al Ayuntamiento que obtenga la autorización previa de la Autoridad Sanitaria, mediante la aportación de nuevas muestras que acrediten parámetros óptimos de aptitud tanto en todas las captaciones que tiene el municipio, depósito y distintos puntos de la red.

En este sentido, se ha recordado al alcalde que no corresponde a la Diputación la declaración del agua como apta o no apta para el consumo humano.

Asimismo, los servicios técnicos han reiterado la recomendación de que el Ayuntamiento continúe con los trámites de legalización de las captaciones existentes -manantial y dos sondeos- con la Confederación Hidrográfica del Tajo, autoridad competente en esta materia.

"Nos comprometimos a buscar una solución al problema de abastecimiento de agua en Atienza y así lo hemos hecho", ha remarcado José Luis Vega, quien ha dado por concluidos los trabajos necesarios para que el municipio pueda realizar los trámites que le permitan restablecer el suministro de agua para consumo humano.

José Luis Vega ha destacado que la intervención desarrollada en Atienza "ha sido muy complicada", pero ha subrayado que desde el primer momento la Diputación provincial "no ha escatimado en medios técnicos ni económicos para dar solución al problema de abastecimiento de agua del municipio".

El presidente de la Diputación ha reconocido de manera expresa "el trabajo ejemplar realizado por los servicios técnicos", así como la colaboración mantenida con el Ayuntamiento durante todo el proceso.

"Gracias a la profesionalidad de los técnicos y a la coordinación con el alcalde, hoy podemos dar por finalizados los trabajos y permitir que el municipio avance hacia el restablecimiento del suministro de agua en condiciones adecuadas", ha señalado.

Del mismo modo, el presidente ha agradecido la implicación de todas las personas y empresas que han participado en la intervención, destacando "la implicación, la disposición y el esfuerzo realizados para resolver una situación especialmente compleja que afectaba a un servicio básico para los vecinos de Atienza".

Por su parte, el alcalde del municipio, Pedro Loranca, ha manifestado su agradecimiento a la Diputación de Guadalajara por la finalización de los trabajos comprometidos para solucionar el problema de abastecimiento de agua en el municipio.

"Estamos muy agradecidos, porque ha sido una situación muy fuerte, de las que no se viven habitualmente, y que ha generado muchas dificultades para el día a día del pueblo", ha señalado.

Pedro Loranca ha destacado que la intervención de la Diputación ha sido clave para resolver el problema una vez detectada la incidencia.

"En cuanto nos pusimos en contacto con la Diputación, la respuesta fue inmediata y nos ha salvado de una situación muy complicada.

El agua es un servicio esencial: hasta que no falta y no la tenemos en el grifo, no somos conscientes de lo que realmente supone", ha afirmado.

Apoyo técnico y económico Desde que se detectó la incidencia, la Diputación ha prestado todo el apoyo técnico, económico y logístico necesario para resolver una situación que mantenía al municipio sin agua potable desde el pasado 29 de diciembre, cuando se constató la presencia de arsénico en la red de agua municipal.

Entre las medidas adoptadas, José Luis Vega ha enumerado la atención continuada prestada al Ayuntamiento desde los Centros Comarcales, el suministro de agua para uso domiciliario mediante cisternas -1.008.000 litros-, el reparto de agua embotellada a la población -48.000 litros- y la contratación de una empresa especializada para el rescate de la bomba atrapada en el sondeo principal, así como los trabajos para la renovación completa del sistema de extracción y bombeo de agua.

Los costes derivados del conjunto de estas actuaciones han sido asumidos íntegramente por la Diputación de Guadalajara, ascendiendo el importe a más de 68.000 euros.

Además, y de manera paralela a la subsanación de la avería, la Diputación ha desarrollado una campaña extraordinaria de localización y reparación de fugas, en la que han participado tres técnicos, tres oficiales fontaneros y dos ayudantes.

Esta actuación ha permitido revisar la red de abastecimiento del municipio, identificar pérdidas y optimizar el consumo de agua, corrigiendo deficiencias derivadas de la antigüedad de la infraestructura y de la falta de mantenimiento.

Como resultado de estos trabajos, el nivel de lámina de agua en el depósito ha pasado del medio metro a los tres metros, alcanzando su máxima capacidad.