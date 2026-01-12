Financiación autonómica y acuerdo con Mercosur, entre los debates del primer pleno de 2026 en las Cortes de C-LM

Junta de Portavoces en las Cortes - CORTES CLM

TOLEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer pleno de 2026 en las Cortes de Castilla-La Mancha tendrá lugar este jueves, 15 de enero, con cinco puntos en el orden del día entre los que se encuentran asuntos como la financiación autonómica o el acuerdo con Mercosur.

Los tres primeros puntos se sustanciarán en debates generales sobre las medidas a adoptar en relación con la plaga de conejos en Castilla-La Mancha, que acumula una proposición no de ley del Grupo Popular y un debate general del mismo asunto del Grupo Socialista; otro debate general en relación con el acuerdo con Mercosur, que acumula en esta ocasión una PNL del Grupo Vox y una iniciativa del mismo tema del Socialista.

El tercero versará sobre financiación autonómica y local, a iniciativa tanto de PP como de PSOE. Por último, la oposición formulará tres preguntas orales al Consejo de Gobierno relativas a urgencias sanitarias y recursos en centros educativos, en el caso del PP, y sobre seguridad en zonas rurales, en el caso de Vox.

Además, ya está convocada para este viernes, 16 de enero, la Comisión de Igualdad, con la comparecencia a petición propia del Gobierno regional para dar cuenta del Informe de la 'Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha' correspondiente al año 2024, y con la elaboración de la resolución que posteriormente se elevaría a Pleno.

Otros años se celebra esta comisión a finales de año y esta vez por diferentes motivos se hace en el inicio del año, ha señalado la secretaria de la Mesa, Charo García Saco, que ha comparecido ante los medios en rueda de prensa para dar cuenta de las sesiones de la Junta de Portavoces y Mesa de las Cortes.