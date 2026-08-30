La finca de El Borril reabre sus puertas el 1 de octubre para actividades educativas de medio ambiente

Actividad educativa en El Borril. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo inicia el próximo 1 de octubre una nueva temporada de visitas al Aula de Naturaleza 'El Borril', con el propósito de acercar a los escolares de la provincia el patrimonio natural de los Montes de Toledo y fomentar el conocimiento, el respeto y la conservación del medio ambiente.

Las reservas para los centros educativos de la provincia podrán realizarse desde el 1 de septiembre a través de la página web de la Diputación de Toledo, según ha informado la propia Institución provincial por nota de prensa.

Las visitas se desarrollarán hasta el 26 de mayo de 2027, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 horas, con posibilidad de permanecer en la finca hasta las 14.00 horas.

El programa está dirigido a estudiantes a partir de 3º de Educación Primaria, ESO y Bachillerato y ofrece una experiencia educativa al aire libre en la que los escolares conocen directamente los ecosistemas, la fauna y la flora características del monte mediterráneo.

El número máximo es de 100 alumnos por día, pertenecientes a un máximo de dos centros educativos, que realizarán las visitas por separado. La actividad es gratuita.

Entre los principales atractivos se encuentra la Senda de los Animales, donde pueden observar especies como el lobo, ciervo, muflón, cabra montés, zorro o gineta, además de conocer la vegetación autóctona, con encinas, coscojas, retamas, cantuesos y tomillos.

La visita se completa con el Acuaterrario, dedicado a anfibios y reptiles de los Montes de Toledo, y la Granja de Animales Domésticos, donde los escolares pueden acercarse a caballos, vacas, ovejas, cabras, cerdos, gallinas y otras especies.

El Borril, propiedad de la Diputación y con 450 hectáreas de superficie, está declarado Refugio de Fauna desde 2011 y constituye un espacio de referencia para la educación ambiental, la conservación y la investigación.

El Aula de Naturaleza forma parte además de la Red de Equipamientos de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El equipo de educadores y monitores ambientales adapta las actividades a cada grupo para convertir la visita en una experiencia práctica y didáctica, en la que los alumnos aprenden sobre biodiversidad y conservación directamente en contacto con la naturaleza.

La actividad para los centros educativos de la provincia es gratuita y el transporte corre a cargo de los grupos.

Las reservas se realizarán a través de la web de la Diputación de Toledo.

El número máximo es de 100 alumnos por día, pertenecientes a un máximo de dos centros educativos, que realizarán las visitas por separado. La actividad es gratuita.