La firma de hipotecas en C-LM continúa avanzando en febrero un 29,5% y encadena doce meses de ascensos interanuales

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MADRID/TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha ha crecido un 29,5% en febrero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 16,26% a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.009 operaciones y encadena doce meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 12,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla-La Mancha se prestaron 251,55 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 44,75% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 10,3%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.702 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 314,52 millones de euros. De ellas, 108 fueron sobre fincas rústicas y 2.594 sobre urbanas.

De las 2.594 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Castilla-La Mancha, 2.009 fueron sobre viviendas; 54 en solares y 531 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 21 y en 84 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 418 hipotecas con cambios en sus condiciones, 313 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.273 préstamos sobre fincas en Castilla-La Mancha. De ellas 1.649 correspondieron a viviendas, 64 a fincas rústicas, 503 a urbanas y 57 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87%), Castilla-La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3%, 7,16% y 4,71%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla-La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24%.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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