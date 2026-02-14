Fiscalía pide 14 años para un hombre acusado de violar a una mujer que vivía en una nave industrial de Albacete

ALBACETE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles, 18 de febrero, a M.E., acusado de agredir sexualmente a una mujer que se alojaba en una nave industrial a las afueras de la ciudad tras amenazarla con un arma blanca, lo que para la Fiscalía supone un delito de abuso sexual y de lesiones por los que solicita 14 años de prisión.

El escrito de la acusación detalla que los hechos ocurrieron en julio de 2017, cuando el acusado acudió invitado a una nave industrial en la carretera de Murcia que servía como alojamiento para varias personas.

En esta nave vivía la víctima, de 59 años de edad, quien estaba descansando en una cama del lugar a las 4.00 horas cuando el procesado la abordó con el ánimo de agredirla sexualmente.

Aunque la mujer consiguió quitarse al agresor de encima en un primer momento, este acabó cogiéndola y amenazándola de muerte con un cuchillo si gritaba o se resistía, pudiendo así finalmente violarla.

A consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió lesiones leves que no requirieron tratamiento quirúrgico. La Fiscalía ha solicitado además una orden de alejamiento por un periodo de 15 años y una indemnización de 6.375 euros.