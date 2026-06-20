Fiscalía pide 3 años y medio de prisión a un hombre por provocar la pérdida de un ojo al agresor de su madre

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TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 23 de junio, a C.L.A.H., acusado de causar un estallido de globo ocular derecho a P.F.C.G. durante una pelea en 2019 en Sonseca. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita 3 años y medio de prisión por lesiones, aunque con la eximente incompleta de legítima defensa.

P.F.C.G. falleció el 11 de septiembre de 2022 tras haber sido procesado en esta misma causa, habiéndose archivado por tal motivo el procedimiento contra él; si bien sus herederos J.N.C.G. y M.C.C.G. desean continuar con el procedimiento ejerciendo las acciones penales y civiles.

Según el escrito de acusación, al que ha podido acceder Europa Press, los hechos se produjeron el 13 de septiembre de 2019, cuando, sobre las 18.45 horas, habrían tenido una primera pelea en un bar del municipio toledano, a causa de las molestias que le estaba causando P.F.C.G. a la pareja sentimental de C.L.A.H.

Tras esta primera pelea, P.F.C.G. habría abandonado el establecimiento hostelero profiriendo amenazas y causando desperfectos en la puerta del local.

Aproximadamente una hora después, siempre según el escrito de la Fiscalía, el ya fallecido F.F.C.G. se personó nuevamente en el Bar portando una porra, abandonando el lugar tras no encontrar allí a C.L.A.H., para acto seguido dirigirse al taller de coches que regentaba C.L.A.H. empotrando su furgoneta contra la portada de dicho establecimiento, abandonando inmediatamente el lugar.

Avisado el procesado C.L.A.H. de lo sucedido, se personó en su taller donde ya sobre las 20.00 horas habría vuelto a llegar P.F.C.G., apeándose de su vehículo con la misma porra en la mano.

En el momento en que abrió la puerta del taller la madre de C.L.A.H., el procesado ya fallecido comenzó a golpearla con la porra en la cara.

Ante los gritos de su madre, el procesado C.L.A.H. habría corrido en su auxilio, abalanzándose sobre P.F.C.G., arrebatándole la porra y golpeándole con ella en la cara causándole un estallido de globo ocular con la consecuente pérdida del ojo.

Según la Fiscalía, constituye un delito de lesiones, con eximiente parcial de defensa propia, por la que solicita para el acusado la pena de 3 años y 6 meses de prisión, así como una indemnización de 84.826,69 euros a los herederos de la víctima.