Fiscalía pide 4 años para una mujer acusada de conducir ebria por la autovía y causar un accidente en Albacete

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ALBACETE 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia nº3 de la Sección Penal de Albacete juzgará este lunes, 11 de mayo, a E.L.G.S., acusada de conducir ebria y en dirección contraria por la autovía hasta colisionar con otro coche en Albacete, delito por el que la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión.

Según detalla el escrito de acusación, la noche del 21 de mayo de 2022, la acusada circulaba por la autovía A-30 en un turismo de su propiedad bajo los efectos del alcohol cuando, a la altura del kilómetro 46, realizó un cambio de sentido no autorizado en la carretera, empezando a conducir en dirección contraria.

Durante unos 26 kilómetros se cruzó en el trayecto con varios vehículos que circulaban correctamente hasta que finalmente, dentro del término municipal de Hellín, colisionó con otro coche en el que iban dos personas.

La encausada fue trasladada al hospital donde se le sometió a pruebas para determinar su grado de alcohol en aire espirado, con un resultado de 00,54 miligramos por litro. Las dos víctimas del vehículo con el que chocó padecieron diversas contusiones y una fractura, con un perjuicio básico y otro moderado. Por el impacto, restos de los vehículos dañaron a un tercer coche, sin causar lesión alguna a sus ocupantes.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía ha solicitado para la acusada una multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros.