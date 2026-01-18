La Fiscalía pide 8 años de prisión para un hombre agredió sexualmente y robó a una mujer en Caudete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS /REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 1 de Albacete juzgará este miércoles, 21 de enero, a J.G.N, acusado de un delito de robo con violencia y otro de agresión sexual acometidos en el municipio albaceteño de Caudete.

Según describe el texto de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en julio de 2018, cuando el acusado, que había coincidido previamente con la víctima en algunos establecimientos hosteleros de la localidad, la asaltó en la calle cuando andaba sola a medianoche, agarrándola por el cuello y metiéndola en el portal de un edificio.

Allí la arrojó al suelo y trató de besarla y manosearla por encima de la ropa, pero como la mujer se resistía a sus deseos, el encausado le propinó un puñetazo en la cara mientras la insultaba. La víctima siguió resistiéndose y recibiendo golpes hasta que el agresor huyó con su bolso y todo lo que contenía, para después deshacerse del recipiente en las inmediaciones.

Fruto del ataque, la mujer sufrió policontusiones y trauma psicológico que ha evolucionado en un trastorno de estrés postraumático. Por ambos delitos, la Fiscalía ha pedido 8 años y tres meses de prisión y una orden de alejamiento, además de unos 24.000 euros de indemnización por secuelas y lesiones.