Fiscalía pide 8 años de prisión a un hombre y su pareja acusados de dar una paliza a su madre en Molinicos

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ALBACETE 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia nº3 de la Sección Penal de Albacete juzgará este lunes, 11 de mayo, a M.H.L y a P.S.M.F., un hombre y su compañera sentimental, acusados de propinar una paliza a la madre de éste y amenazarla de muerte en su domicilio, delitos por los que la Fiscalía ha solicitado 8 años de cárcel.

Según detalla el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en septiembre de 2019 en la localidad albaceteña de Molinicos, donde compartían vivienda la pareja sentimental acusada con la madre de uno de ellos. La pareja acudió a la casa a recoger sus enseres con la intención de irse a vivir a otro lugar en contra de las indicaciones de la Guardia Civil, que les había advertido que debían esperar un día. Al llegar, cuando la madre del acusado les reiteró que no tenía los enseres preparados y que no podía dárselos ese día, ambos comenzaron a agredirla, primero tirándola al suelo.

Una vez derribada, la mujer de la pareja procedió a ahogarla usando la correa de un bolso y a lanzarle puñetazos y patadas en la cara a la vez que el hombre, hijo de la víctima, le tapaba la boca para intentar evitar que gritara. La acusada llegó a amenazarla de muerte en el proceso, utilizando después un cuchillo de cocina para amedrentarla mientras el otro encausado recogía los enseres. En el proceso, la mujer llegó a apuñalarla en el omóplato, causándole una leve herida.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones en el cuero cabelludo, en la nariz, hematomas en los ojos y equimosis en el cuello que supusieron un perjuicio moderado pero sin secuelas.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía ha pedido una orden de alejamiento de 12 años y una indemnización de 1.000 euros para la víctima.