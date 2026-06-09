Fiscalía solicita 10 años de prisión a un acusado de abusar del hijo de 9 años de su compañera de piso

Archivo - Audiencia provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca juzgará este jueves, 11 de junio, a J.A.V., acusado de abusar entre mayo y octubre de 2022 del hijo de su compañera de piso, cuando este contaba con 9 años de edad.

Según relata el escrito de la Fiscalía, al que ha podido acceder Europa Press, a principios de mayo de 2022, y procedente del extranjero, llegó a la vivienda en la que residía J.A.V. junto a su esposa S.R.C., para vivir y trabajar, acompañada por su hijo B.

Desde mayo a octubre, siempre según el escrito de la Fiscalía, el acusado J.A.V., aprovechando que el menor B. se quedaba sólo en casa, efectuó en varios días y en número plural e indeterminado de ocasiones tocamientos con la mano en las partes íntimas del menor, cuando éste se encontraba en su habitación en la susodicha casa.

Además, según el escrito de la Fiscalía, para la realización de los actos que acaban de ser descritos, el acusado agarraba y sujetaba al menor de las manos, y le amenaza con que lo mataría si contaba dichos actos, a la vez que le profería insultos xenófobos relacionados con el origen del menor.

Para la Fiscalía, los hechos relatados integran un delito de agresión sexual continuado a menor de 16 años con la circunstancia agravante de odio, por lo que solicita imponer al acusado la pena de 10 años de prisión.