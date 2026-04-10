La fisioterapia tendrá papel clave en el Plan Integral del Cáncer en C-LM, que se publicará en breve, según Junta

COFICAM celebra su IX Jornada Regional de Fisioterapia, centrada en la Intervención con el paciente oncológico. - COFICAM

CIUDAD REAL 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Hospital General Universitario de Ciudad Real ha acogido la celebración de la IX Jornada Regional de Fisioterapia, marco en el que la directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Monserrat Hernández, ha avanzado que se va a publicar en breve el Plan Integral de Cáncer, y que la fisioterapia tendrá un papel protagonista.

Este plan marca "una hoja de ruta clara: prevención, diagnóstico precoz (cribados), tratamiento, rehabilitación, cuidados continuos y supervivencia".

"Sabemos, y la evidencia lo respalda, que el ejercicio adaptado reduce efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia; mejora la fuerza, la capacidad cardiorrespiratoria y la funcionalidad; disminuye la fatiga, el dolor y la ansiedad y aumenta la calidad de vida durante y después del tratamiento. La fisioterapia no viene después del proceso oncológico: forma parte del proceso oncológico".

Esta visión está plenamente alineada con el Plan Integral de Cáncer de Castilla-La Mancha, que sitúa el ejercicio físico terapéutico, la rehabilitación y la evaluación funcional como componentes esenciales del tratamiento oncológico, ha afirmado la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam.

Esta cita la ha organizado el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, denominada 'La Fisioterapia dentro del Plan Integral de Intervención del Paciente Oncológico', ha informado el colegio en nota de prensa.

El acto de inauguración ha contado con el alcalde, Francisco Cañizares; la directora de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, Isabel Sánchez Enano; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cuenca, María Dolores Serrano; y el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (Coficam), Javier Merino Andrés.

UNA LABOR PREVENTIVA

En su intervención, el presidente de los fisioterapeutas castellanomanchegos, ha subrayado que "la fisioterapia tiene mucho que decir dentro del equipo sanitario multidisciplinar, en la labor preventiva, favoreciendo hábitos de vida saludable y la actividad física".

Además, según Merino, "la fisioterapia tiene un papel fundamental en la pre-habilitación para preparar al cuerpo humano ante el proceso que va a realizar unas pocas semanas después".

Por su lado Cañizares ha resaltado la labor de los fisioterapeutas "como algo que va más allá de lo profesional" y ha aladado "el poder de convocatoria de Coficam, por el alto número de asistentes a la jornada".