Flores (PSOE) no rectificará las insinuaciones realizadas respecto a adjudicaciones "a dedo" en torno a los encierros

El concejal de Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Flores, no atenderá la petición del edil delegado de Festejos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, en la que le solicitaba rectificar por sus insinuaciones referidas a posibles adjudicaciones "a dedo" en torno a los encierros y considera estas amenazas, como la de la petición de su dimisión si no rectifica, una "cortina de humo" y una señal de que "están nerviosos".

Según Flores, lo único que ha hecho su grupo es pedir explicaciones y hacer su trabajo y asegura que no va a haber ninguna rectificación porque "no hay nada que rectificar". "Nosotros lo único que hemos hecho es exponer una serie de datos objetivos públicos para quien los quiera consultar y pedir explicaciones". ha señalado en una comparecencia justo después de la realizada por López Pomeda este mismo miércoles.

El núcleo de la controversia radica en la adjudicación de un contrato para una asesoría técnica y, mientras desde el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento, su concejal, Juan Flores, insinúa que se ha podido realizarse "a dedo", desde el Consistorio, el edil responsable de Festejos, Santiago López Pomeda, asegura que se ha seguido el procedimiento legal habitual.

Tras la comparecencia de López Pomeda ha sido Flores quien ha querido comparecer ante los periodistas, argumentando que si bien el mencionado contrato realizado puede ser legal, la adjudicación es "directa" y carece de un proceso de contratación abierto.

"Puede que al señor concejal no le guste que se diga adjudicación a dedo, quizá prefiere que se diga adjudicación directa y sin un trámite de contratación abierto y es lo que hay con esa asesoría técnica. No hay ningún tipo de duda", ha subrayado.

En este sentido ha insistido en que en su grupo no se cuestiona la legalidad del contrato en sí, sino su "para qué" y su sentido, especialmente cuando ya existe una empresa dedicada a la gestión integral de los encierros.

También considera que puede haber actitudes que pueden ser legales, pero ser reprobables desde el punto de vista ético y sobre todo político, y eso es lo que ha querido recalcar.

Además, el edil socialista no comprende la necesidad de la nueva asesoría técnica dada la existencia de una empresa ya contratada para la gestión de los festejos taurinos cuyos contrato se ha visto además incrementado en unos 50.000 euros.

"Repito, lo que más nos importa es el por qué a él, cuál es la justificación de ese contrato de una asesoría técnica, que no tiene mucho sentido", ha recalcado.

Preguntado sobre la referencia que hacía en las últimas horas de la posible vinculación de uno de los empresarios adjudicatarios con la trama Púnica, ha insistido en que él no afirmó en ningún momento que alguien estuviera "imputado" o "condenado" y ha explicado que esta información "no es algo que se invente este concejal". "Se exponen en el contexto de conocer quién es esta persona y quién es este adjudicatario".

"Dicen que dañamos la imagen de la ciudad. Bien, pues yo creo que lo que daña la imagen de la ciudad es no saber cómo se utiliza nuestro dinero público, el por qué, la opacidad, la falta de transparencia. Eso sí que mina nuestra imagen y la imagen de nuestra democracia local", ha concluido, insistiendo en que ellos no encuentran "absolutamente ningún sentido" a la contratación de esta asesoría técnica.

Desde el Gobierno municipal, el concejal de Festejos ya ha puesto este asunto en manos de los servicios jurídicos municipales.