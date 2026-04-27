Folklore, cantos y tradición se fortalecen un año más en la programación por la Fiesta de los Mayos de Albacete

Presentación de la Fiesta de los Mayos. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado en rueda de prensa la programación de la Fiesta de los Mayos 2026, que se celebrará del 30 de abril al 10 de mayo en la ciudad y sus pedanías, consolidándose como una de las citas más emblemáticas del calendario cultural y tradicional.

Durante la presentación, la responsable municipal ha destacado que "los Mayos forman parte de la identidad más profunda de Albacete y representan una tradición" que han sabido "conservar, cuidar y transmitir de generación en generación", según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Asimismo, ha señalado que desde el Ayuntamiento siguen "apostando por proteger y promocionar nuestras tradiciones, porque son un elemento esencial de cohesión social y de orgullo colectivo".

La concejala ha estado acompañada de los grupos participantes en la programación, concretamente el Grupo de Folklore de la Asociación Vecinal Barrio Centro, Danzas Manchegas Magisterio, Hermandad Nuestra Señora del Rocío, Asociación Cultural Coros y Danzas San Pablo, Asociación Cultural Coros y Danzas Barrio del Pilar, Asociación Cultural Coros y Danzas El Trillo, Grupo de Folklore Barrio Cañicas-Imaginalia, Asociación Ronda Algazara, Grupo Folklórico Espigas de La Mancha y Grupo Folklórico Abuela Santa Ana, destacando "su implicación y compromiso".

En este sentido, ha subrayado que "esta fiesta no sería posible sin el trabajo y la implicación de los grupos de folklore y de las asociaciones culturales, que son quienes mantienen viva esta expresión de nuestro patrimonio inmaterial", añadiendo que "su compromiso permite que los Mayos sigan siendo una celebración participativa, abierta y profundamente arraigada en la ciudadanía".

La concejala ha querido poner en valor la dimensión cultural y social de esta celebración, afirmando que "los Mayos son una manifestación cultural que une música, tradición, religiosidad popular y convivencia y que además se extiende por toda la ciudad y sus pedanías, acercando la cultura a todos los rincones".

LA PROGRAMACIÓN

La programación dará comienzo el jueves 30 de abril en la Catedral de San Juan Bautista, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el canto del Mayo a la Virgen de los Llanos a cargo del grupo de folklore de la Asociación Vecinal Barrio Centro en el interior del templo.

Esa misma noche, a las 22.30 horas, la plaza de la Virgen de los Llanos acogerá el Festival de los Mayos con la actuación del grupo Danzas Manchegas Magisterio de Albacete, con previsión de traslado al Teatro Circo en caso de lluvia.

A medianoche, ya en la madrugada del 30 de abril al 1 de mayo, se celebrará el tradicional canto del Mayo a la Virgen de los Llanos en la escalinata de la Catedral, seguido de bailes populares manchegos en la plazoleta y de la ronda a las mozas en los soportales del Ayuntamiento, uno de los momentos más representativos.

De forma simultánea, distintos espacios de la ciudad acogerán actos vinculados a esta celebración. En la iglesia de la Purísima Concepción se cantará el Mayo a la Virgen del Rocío por parte de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, mientras que en la Iglesia de San Pablo se desarrollará el canto ante la imagen de María Auxiliadora acompañado de una muestra de bailes tradicionales.

En la iglesia del Pilar se celebrará igualmente el canto del Mayo a la Virgen del Pilar, con la participación de la Asociación Cultural Coros y Danzas Barrio del Pilar y con acompañamiento de seguidillas, jotas, malagueñas, pardicas y fandangos.

La noche continuará en la plaza Jesús de Medinacelli con una actuación de folklore a cargo de la Asociación Cultural Coros y Danzas El Trillo, tras la cual tendrá lugar el canto del Mayo a la Virgen de los Llanos en la entrada de la iglesia de San Francisco de Asís, acompañado del baile popular de las seguidillas manchegas y finalizando con la tradicional degustación de cuerva y rolletes para los asistentes.

El viernes 1 de mayo la programación continuará en la iglesia de San Juan Pablo II, donde a las 12.00 horas se celebrará el canto del Mayo a la Virgen Madre de la Verdad a cargo del grupo de folklore del Barrio Cañicas-Imaginalia, extendiendo así la celebración a otros barrios de la ciudad.

Los actos continuarán el sábado 2 de mayo en la iglesia de San Felipe Neri, con el canto del Mayo a la Virgen Nuestra Señora de las Angustias interpretado por la Asociación Ronda Algazara. Posteriormente, el sábado 9 de mayo en la iglesia de la Resurrección del Señor tendrá lugar el canto del Mayo a la Virgen de Lourdes a cargo de la Asociación Cultural Coros y Danzas El Trillo.

La programación culminará el domingo 10 de mayo con varios actos. En la iglesia de la Purísima Concepción se celebrará el canto del Mayo a la Virgen Purísima Concepción acompañado de bailes regionales, y en la iglesia del Buen Pastor tendrá lugar una misa manchega junto al canto del Mayo a la Virgen del Carmen y nuevas muestras de folklore tradicional.

La Fiesta de los Mayos se extenderá también a las pedanías, reforzando su carácter participativo y territorial. En El Salobral, el grupo Espigas de La Mancha interpretará el canto del Mayo a la Virgen del Rosario, seguido de una muestra de bailes populares.

En Santa Ana, el grupo Abuela Santa Ana llevará a cabo la tradicional ronda a las mozas, el canto del Mayo a la Virgen María y a su madre, la Abuela Santa Ana en la ermita de Santa Ana de Arriba, y una jornada de música y bailes populares con la participación de los grupos asistentes.